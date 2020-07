Calcio giovanile l’US Itala è tornata in campo in sicurezza con la sua “cantera”

Calcio giovanile il vivaio della storica società lariana ha ripreso ad allenarsi.

Calcio giovanile giovedì 30 luglio a Lurate Caccivio allenamento per i Primi calci 2012-13-14

“Ripartiamo in sicurezza” questo il motto che l’US Ardita 1927 ha lanciato per tornare in campo dopo il lungo lockdown con il suo calcio giovanile. Già perchè dall’11 luglio soorso la storica società lariana ha ripreso gli allenamenti con il suo vivaio e con le squadre Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, Csi a 11 e primi calci. Proprio ai baby dei primi calci è dedicato il prossimo allenamento previsto per giovedì 30 luglio alle ore 17.30 presso il campo sportivo di Via Leonardo Da Vinci, 25, a Lurate Caccivio. Allenamento riservato ai nati nel 2012-13-14. Per informazioni Email: info@itala1927.it

Telefono / Fax: (+39) 031 39.11.26