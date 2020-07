Calcio giovanile Open days a Capiago per l’APD Serenza Carroccio

Calcio giovanile aperte le leve in casa di una società sportiva brianzola.

Calcio giovanile allenamenti per tutto il mese di luglio per i giovani calciatori nati dal 2005 al 2015

Da sabato 11 luglio sono iniziati gli open days in casa di una delle realtà conosciute nel panorama del calcio giovanile brianzolo. Stiamo parlando dell’APD società sportva Serenza Carroccio che ha aperto le porte del centro sportivo di via Serenza a Capiago Intimiano per iniziare la serie di open days seguiti da tutti i suoi istruttori qualificati. Un ciclo di allenamenti riservati a tutti i baby calciatori nati dal 2005 al 2015 in vista della stagione 2020/21.

Questo il calendario degli Open days

Allievi under16 2005: il 14-21-28 lugkio ore 19.30-21

Giovanissimi under15 2006 giorni 14-21-28 ore 18-19.30

Giovanisismi under14 2007 e Esordienti 2008 giorni 14-23-27 luglio ore 18-19.30

Esordienti 2009 giorni 13-20-27 luglio ore 18.30-20

Pulcini 2010/11 giorni 15-22-29 luglio ore 18-19.30

Primi calci 2012/13 e Piccoli amici 2014/15 giorni 11-18-25 luglio ore 17-18.30

Per ulteriori informaioni rivolgersi al tel. 334 6134350 (Roberto) o 348 5801372 (Samuele)