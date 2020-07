Calcio giovanile partono gli Open day dell’USD Gianzatese

Calcio giovanile bella iniziativa di uno storico club lariano riservata ai più piccoli.

Calcio giovanile 11 e 19 luglio per i bambini 2020/2015 mentre il 12 e 18 luglio per ragazzi 2004/09

Calcio giovanile in sicurezza e nel rispetto delle regole riparte anche in provincia di Como. Come fa l’US Guanzatese che ha organizzato una serie di Open day per il suo settore giovanile in piena regola: “L’ordinanza n. 573 del 29/06/2020, emanata da Regione Lombardia, consente la ripresa degli sport di contatto a decorrere dal 10 luglio 2020”. E così visto che il calcio è uno sport di contatto e i bambini/ragazzi entrano inevitabilmente in contatto quando giocano e che l’USD GUANZATESE ritiene che tra i tanti valori che una società sportiva dovrebbe trasmettere ai propri tesserati ci sia il RISPETTO DELLE REGOLE ecco che gli open day sono stati organizzati a partire proprio dall’11 luglio e saranno riservati ai bambini dal 2010 al 2015 e ai ragazzi dal 2004 al 2009. Allenamenti presso il centro sportivo comunale di via Roma a Guanzate.

Questo il calendario degli Open day

sabato 11 (ore 15) e domenica 19 luglio (ore 10) per bambini nati dal 2010 al 2015

domenica 12 (ore 10) e sabato 18 luglio (ore 15) per ragazzi nati dal 2004 al 2009

Per ulteriori informazioni tel. 3319424017 oppure email: usdguanzatese@gmail.com