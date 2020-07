Calcio giovanile porte aperte nel vivaio della Us Fulgor Appiano

Calcio giovanile iniziate le iscrizioni del Club lariano per la stagione 2020/21.

Calcio giovanile intanto è stata presentata la squadra senior che parteciperà al campionato di terza categoria

Porte aperte in casa dell’US Fulgor Appiano che con lo slogan “Entra a far parte del nostro team: vivi la tua passione” ha ufficialmente aperto le iscrizioni per il suo calcio giovanile per la stagione 2020/21. Un invito rivolto ai bambini delle annate 2012-13-14-15. Per informazioni rivogersi ad Alessandro 334 775 9118. Inoltre un invito esteso a quanti fossero interessati a far parte del progetto calcio a 5 e nati nel 2004 o 2005. Informazioni al 3357220752 (Walter) oppure tel 334 775 9118 (Alessandro).

Intanto nelle ultime ore l’Asd Fulgor Appiano ha presentato ufficialmente la prima squadra che parteciperà al campionato di Terza Categoria composto da vecchie leve e nuovi acquisti. Un grande gruppo a cominciare dal capitano Luca Loria accomunato dalla passione per il calcio e unito dalla voglia di lavorare e divertirsi insieme che sarà guidato da mr Roberto Bella, il direttore sportivo Alessandro Santaniello, il direttore tecnico Gianluca Saibene, i dirigenti Laura Capotosto, Luigi Miranda, Elena Taroni, il dirigente accompagnatore Oscar Sordelli e la Presidente Claudia Bacchi.