Calcio giovanile pronti al lancio il 1° Torneo Internazionale Favini&Rustignoli e il 1° Trofeo Gualdi&Tosetti

Calcio giovanile sabato 4 giugno alla Canottieri Lario sarà presentato un doppio evento della Pro Olgiate 1971.

Calcio giovanile la manifestazione si svolgerà sabato 11 giugno presso il centro sportivo “Pineta Briccola” di Olgiate Comasco

Si avvicina un doppio appuntamento da non perdere per il calcio giovanile provinciale e non solo. Domani sabato 4 giugno presso la prestigiosa cornice della Canottieri Lario in viale Puecher 6 a Como, alle ore 11 verranno presentate due manifestazioni organizzate dalla Pro Olgiate 1971 con il patrocinio del Coni, del Comune di Olgiate Comasco e della Regione Lombardia. Il doppio appuntamento è fissato per sabato 11 giugno quando presso il centro sportivo “Centro Pineta Briccola” di Olgiate Co,asco si svolgeranno il 1° Torneo Internazionale Mino Favini&GiorgioRustignoli riservato alla categoria Esordienti (partite a 9 per i nati nel 2011) e il 1° Trofeo Sergio Gualdi&Nazzareno Tosetti che vedrà sfidarsi i giocatori del Calcio Como anni 80 contro i giocatori del Calcio Como anni 90, che sono stati tutti allenati da questi due indimenticati maestri di calcio alla memoria dei quali è dedicato il torneo.