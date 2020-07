Calcio giovanile tre giorni di Training days con l’Esperia 

Calcio giovanile Lomazzo Calcio organizza un trittico di leve gratuite.

Calcio giovanile il 17, 18 e 19 luglio allenamenti aperti per i nati dal 2004 al 2015

Continuano gli appuntamenti con le leve e gli open days di calcio giovanile per molte società lariane. Tra queste molto attiva anche l’Esperia Lomazzo Calcio che ha organizzato altre tre giornate gratuite di Training Day, con attività per sviluppare le competenze motorie e calcistiche basate sui principi di gioco riservate ai giovanissimi calciatori nati dal 2004 al 2015. Tutte e tre le giornate prevedono attività sul campo con istruttori qualificati ed esperti in attività motoria e sono state organizzate seguendo le norme anticovid. Gli allenamenti dei tre training days si svolgeranno presso il Centro Sportivo Comunale in via del Filagno 2 a Lomazzo. Si consiglia la prenotazione Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi al tel WhatsApp 346.6600279 e 329.2462227 oppure via email lomazzocalcio@tiscali.it.

Questo il calendario dei Training Days

1° venerdì 17 luglio alle ore 18.30: agonistica per i nati dal 2008 al 2004

2° sabato 18 luglio alle ore 18.30: agonistica & attività di base per i nati dal 2015 al 2004

3° domenica 19 luglio alle ore 10.00: attività di base per i nati dal 2015 al 2009