Calcio giovanile tutte le date dei raduni del vivaio della FCD Bulgaro Academy

Calcio giovanile il club lariano pensa gia la prossima stagione 2020/21.

Vacanze brevi per il calcio giovanile in casa del FCd Bulgaro Academy. Già perchè sono da poco terminati gli allenamenti del settore giovanile per la stagione 2019/20 ed ecco che il club sta già pensando al prossimo futuro e alla stagione 2020/21. Con il motto “E-state insieme, ma per davvero!!” la società ha deciso di anticipare l’inizio della stagione 2020/21 e ha già definito tutte le date della ripresa degli allenamenti della varie squadre del suo florido settore giovanile:

Tutti i raduni del vivaio FCD Bulgaro

Gruppo Juniores raduno il 18 agosto

Gruppo Allievi nati 2004 e 2005 raduno il 18 agosto

Gruppo Giovanissimi nati 2006 e 2007 raduno il 18 agosto

Gruppo Esordienti nati 2008 e 2009 raduno il 20 agosto

Gruppo Pulcini nati 2010 raduno il 20 agosto

Gruppo Pulcini nati 2011 raduno il 28 agosto

Gruppo Piccoli amici e scuola calcio a partire dal 7 settembre