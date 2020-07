Calcio giovanile tutto pronto per il via del Camp Junior del CDG Veniano

Calcio giovanile dopo gli open days ecco un altro evento promosso dal club lariano.

Calcio giovanile dal 3 al 7 agosto per i ragazzi dai 6 ai 15 anni presso il centro sportivo Venianello

Continua la lunga estate calda di calcio giovanile in casa del CDG Veniano. Se gli open days si chiudono oggi, sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare al Camp Junior organizzato dal Cdg Veniano in collaborazione conil Novara Calcio e che si svolgera al centro sportivo del Venianello (via del Chiesato a Veniano) dal 3 al 7 agosto. Un camp riservato ai ragazzi dai 6 ai 15 anni. Inoltre si stanno programmando anche le settimane che vanno dal 17 al 21 e dal 24 al 28 agoasto.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ai tel. 3356369294 (Agresta), 3487626042 (Conte), 3474977234 (Grimaldi), 3470512441 (Lucchini) oppure via email info@cdg veniano.it.