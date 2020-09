Calcio, il comasco Emilio Ostinelli confermato nella Commissione C.A.N. C

Calcio comunicazioni importanti dal comitato nazionale dell’associazione italiana arbitri

Tempo di novità, nomine e conferme nel calcio italiano che riguardano anche il mondo dei fischietti. Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, visto l’art. 11, comma 6, lettera f) del Regolamento A.I.A.; valutate le proposte di nomina nella riunione di data odierna; ha deliberato la nomina dei Responsabili e dei Componenti gli Organi Tecnici Nazionali C.A.N.

(Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie A e di Serie B) e C.A.N. C

(Commissione arbitri per campionati nazionali di Serie C e di Serie A femminile) per la stagione sportiva 2020/2021. Tra queste nomine anche la conferma dell’ex fischetto comasco Emilio Ostinelli nella commissione nazionale C.A.N. C.

Ecco tutte le nomine

C.A.N.

Nicola RIZZOLI Bologna nuovo

Responsabile

Paolo CALCAGNO Nichelino nuovo

Gabriele GAVA Conegliano nuovo

Danilo GIANNOCCARO Lecce nuovo

Andrea Edoardo STEFANI Milano nuovo

C.A.N. C

Antonio DAMATO Barletta confermato

Responsabile

Maurizio CIAMPI Roma 1 confermato

Elenito Giovanni DI LIBERATORE Teramo confermato

Giorgio NICCOLAI Livorno nuovo

Emilio OSTINELLI Como confermato

Silvia Tea SPINELLI Terni nuova

Ricordiamo che Emilio Ostinelli è stato arbitro effettivo dal 1996 con la sezione AIA di Como, sua città natale. Dopo il classico iter nelle categorie inferiori, venne promosso in C.A.N. C nell’estate del 2007. In tale categoria collezionò tre anni per poi passare nel luglio del 2010 ottenne il passaggio alla C.A.N. B. Terminata la carriera in campo è diventato dirigente arbitrale per l’Associazione Italiana Arbitri. Nel 2015 entrò come componente alla Associazione Italiana Arbitri#C.A.I. mentre nel 2017 è passato dalla Associazione Italiana Arbitri#C.A.N. D. Nel 2019 è entrato a far parte della Associazione Italiana Arbitri C.A.N. C dove appunto di recente è stato confermato.