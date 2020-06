Calcio la FIGC ha istituito il Fondo Salva Calcio per fronteggiare l’emergenza

Calcio notizie importanti dalla federazione Italiana che interessa anche le società e i tesserati lariani.

Calcio un progetto straordinario di oltre 21 milioni di euro che dovrà essere ufficializzato dal consiglio federale di lunedì 8 giugno

Un intervento straordinario per fronteggiare un’emergenza straordinaria in cui versa il calcio nostrano. Questo l’obiettivo e la finalità prima del Fondo Salva calcio, istituito in questi giorni del Comitato di Presidenza della FIGC su proposta del presidente Gabriele Gravina, come detto un progetto eccezionale, molto articolato e corposo che, dopo l’emergenza dovuta al coronavirus, vuole venire incontro alle esigenze dei club ma anche dei tesserati dai calciatori ai tecnici dalla serie B passando per la C, le Lega Dilettanti e il calcio femminile. Un progetto imponenti che conta un totale di 21 milioni e 700 mila euro che potrà interessare anche molti addetti a lavori e società della nostra provincia ma che dovrà essere approvato ufficialmente durante il Consiglio Federale in programma lunedì 8 giugno. .

“È un’iniziativa che non ha precedenti – commenta il presidente Gravina – e rappresenta una grande assunzione di responsabilità che la FIGC prende in favore del sistema calcio nel suo complesso. Si tratta di uno stanziamento diretto la cui entità fungerà sicuramente da volano per la ripresa”.

Ecco come la Federazione ha previsto di destinare le risorse del Fondo salva calcio