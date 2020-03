Calcio Lariano confermato stop ai campionati senior e giovanili fino a domenica 8 marzo

Calcio Lariano nuovo chiarimento del Comitato regionale Lombardia LND.

Calcio Lariano già da lunedì 9 marzo sono attese novità in merito alla ripresa o a una nuova sospensione

E’ appena uscito il comunicato ufficiale numero 38 del Comitato Regionale Lombardia Lnd-Figc che conferma la sospensione di tutta l’attività agonistica anche del calcio lariano dilettantistico fino a domenica 8 marzo. Ovviamente le tante società, gli atleti e le squadre sparse sul nostro territorio che partecipano ai vari campionati di tutte le categorie regionali dai senior a i giovanili restano in attesa di sapere se potranno riprendere l’attività agonistica settimana prossima o dovranno osservare altri giorni di stop forzato. In attesa di nuove decisioni, già previste per lunedì 9 marzo, il Comitato Regionale Lombardia Lnd-Figc ha pubblicato sul suo sito le misure per contenere la diffusione del “coronavirus” anche in riferimento a competizioni e/o sedute di allenamento. Da segnalare che proprio in considerazione della situazione originata dall’emergenza coronavirus e dell’impossibilità di programmare l’attività delle rappresentative provinciali, l’edizione 2019/2020 del Torneo delle Province giovanile è stata annullata.

Questo il testo del comunicato del Comitato Regionale Lombardia Lnd-Figc

“Il Comitato Regionale Lombardia, nel confermare l’integrale sospensione dell’attività sino a domenica 8 marzo compresa, si riserva, anche all’esito del Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Dilettanti in programma lunedì 9 marzo, le decisioni circa la ripresa dell’attività.

I Comitati Regionali componenti l’Area Nord LND hanno, inoltre, fatto richiesta (vedi allegato), di DELUCIDAZIONI circa il “PERSONALE MEDICO presso le Società citato nell’articolo 1 lett. c) del DPCM con riferimento alla possibilità di svolgere attività Ufficiale e/o allenamenti in sua assenza”.

Inoltre, si ricorda alle società di tenere monitorato il sito del C.R. Lombardia per eventuali comunicazioni in merito”.

