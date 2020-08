Calcio lariano fari puntati sull’esordiente Ac Albavilla 2020/21

Calcio lariano presentazione ufficiale per il club brianzolo per la prima volta in Prima categoria.

Calcio lariano a fare gli onori di casa il presidente Mazza

Il calcio lariano brinda alla prima volta dell’Ac Albavilla esordiente in Prima Categoria. Dopo la promozione meritata in virtù di un torneo di seconda categoria giocato da protagonista indiscussa, la società del presidente Mazza ha svolto nelle ultime ore anche la presentazione ufficiale della prima squadra.

A Erba l’AC Albavilla ha tolto il velo alla Prima Squadra che dopo un’annata a dir poco particolare ha conquistato la promozione in Prima Categoria, un traguardo mai raggiunto prima dal club. Oltre ai ragazzi confermati presenti e presentati anche i nuovi arrivi (mancava solo Andrea Gerosa): Angelo Rigamonti, Alessandro Brambilla, Nicolò Segato, Andrea Brenna, Simone Zanvettor e Carmine D’Angelo.

Presente anche lo staff tecnico a cominciare dal confermato mr Michele Racanelli che sarà ancora affiancato da Alessandro Gerosa, Fabio Cattaneo e dalla new entry Stefano Lietti. A fare gli onori di casa ovvmante il presidente Franco Mazza con Pietro Pina e Giacomo Di Mauro che non hanno nascosto il loro obeitvo primario: “Fare il meglio possibile partita dopo partita”.