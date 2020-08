Calcio lariano, la panchina dell’AC Novedrate a Gianluca Santambrogio 

Calcio lariano news importanti in casa del club brianzolo di seconda categoria.

Calcio lariano nei giorni scorsi è stata presentata ufficialmente la squadra 2020/21

Il calcio lariano continua a presentare le sue squadre che parteciperanno ai campionati 2020/21. Nei giorni scorsi è toccato all’AC Novedrate che sarà ai nastri di partenza nella 2° categoria lombarda 2020/21 agli ordini di un nuovo allenatore. Al posto di Tiziano Clerici infatti la società brianzola ha deciso di affidare la panchina a mr Gianluca Santambrogio.

Questo il comunicato ufficiale dll’AC Novedrate

“La Società comunica di aver affidato l’incarico tecnico della prima squadra per la S.S.2020/2021 a GIANLUCA SANTAMBROGIO

Al nuovo Mister, che già conosce l’ambiente del Calcio Novedrate, i migliori Auguri di buon lavoro per la nuova stagione calcistica.

Ringraziamo Mister Tiziano Clerici per l’impegno e la collaborazione avuta con la nostra società nella scorsa stagione, facendogli un grosso in bocca al lupo per il proseguo nel mondo calcistico”.