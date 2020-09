Calcio lariano l’US Fulgor Appiano 2020/21 ha cominciato a sudare

Calcio lariano ha preso il via la stagione del team lariano di terza categoria.

Calcio lariano è inizita lunedì 7 la preparazione della squadra agli ordini dello staff di mr Roberto Bella

Il calcio lariano minore è tornato in campo e in questo ampio panorama è tornata in campo anche l’US Fulgor Appiano Gentile che ieri lunedì 7 settembre ha ufficialmente iniziato la preparazione sul campo guidata dallo staff di mr Roberto Bella accompagnato anche dal ds Alessandro Santaniello e dal direttore tecnico Gianluca Saiben in vista dell’esordio nel campionato di terza categoria 2020/21. In campo anche i tanti nuovi arrivati dai centrocampisti Davide Fridosio, Mattia Crescente, Salvatore Vallozzi e Salvatore Buono agli attaccanti Vincenzo Roga e Moris Gullo e al difensore Nicholas Franzini. Ricordiamo che la Fulgor Appiano giocherà nel campionato di terza categoria inserita nel girone B di Varese con ACC Visconti, Aurora Golasecca, Cedratese, Concagnese, Don Bosco, Nuova Abbiate, Orasport Gazzada, Sumirago Boys Soccer, Torino Club Marco Parolo, Verghese.