Calcio mezzogiorno di fuoco per la stagione del pallone 2019/20

Calcio oggi alle 12 il consiglio federale per decidere la chiusura dei campionati dalla A ai dilettanti.

Calcio anche il Como aspetta di sapere qualcosa del suo futuro in serie C

Mezzogiorno di fuoco per il calcio italiano. Già perché alle ore 12 di oggi , lunedì 8 giugno, inizierà un consiglio federale della FIGC molto importante per tutto il calcio dalla serie A ai dilettanti. Sul tavolo infatti la ripresa ma anche chiusura dei campionati e della stagione agonistica 2019/20 di tutte le categorie professionistiche ma anche di quelle dilettantistiche. Tante le società lariane alla finestra a cominciare dal Como 1907 che aspetta ancora di conoscere come concluderà il campionato di serie C. Se A e B attendono solo la ratifica dal consiglio federale, più complicata invece si annuncia la situazione per la terza lega nazionale. Per la C si dovrebbe approvare la soluzione che prevede la promozione diretta per la prima in classifica dei tre gironi (Monza, Vicenza e Reggina) e lo svolgimento dei playoff per definire la quarta promossa. Se così fosse potrebbe entrare ancora in gioco anche il Como qualora la Juventus Under23 vincesse la Coppa Italia di serie C contro la Ternana. Oggi quindi anche il Como ne saprà di più sul suo futuro in serie C. Così come le tante società dilettantistiche della nostra provincia.

Questo il comunicato ufficiale della FIGC presentando il consiglio di oggi

“E’ in programma alle ore 12 di oggi la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 20 maggio e alle comunicazioni del Presidente, i seguenti punti: informativa del Segretario Generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti; Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021; termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale; varie ed eventuali”.