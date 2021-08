Calciomercato il bomber Patrick Cutrone in cerca di riscatto ad Empoli

Calciomercato nuova squadra e nuova avventura per l'attaccante di Parè.

Calciomercato il 23enne centravanti lariano è carico: "Non vedo l'ora di entrare in campo e mangiare l'erba"

Il calcio mercato estivo regala una nuova maglia e una nuova avventura a Patrick Cutrone il 23enne attaccante di Parè Il centravanti comasco classe 1998 infatti si è accordato con l'Empoli dove in questa stagione giocherà agli ordini di mister Andreazzoli per cercare un grande riscatto dopo alcune stagioni passate in giro per l'Europa con non molta fortuna. Dopo essere esploso nel Milan infatti Cutrone si è trasferito in Inghilterra dove ha vestito la maglia del Wolverhampton, che detiene ancora il suo cartellino ma lo ha ceduto in prestito all'Empoli. Ricordiamo che nell'ultima stagione 2021 Patrick dall'Inghilterra si è trasferito durante la finestra di mercato al Valencia in Spagna giocando solo 7 partire. L'ultima maglia italiana indossata dall'attaccante lariano è stata invece quella della Fiorentina nella stagione 2020/21 quando con la viola ha giocato 30 partite segnando 4 reti. Ora per Cutrone l'occasione del riscatto come ha dichiarato lui stesso all'arrivo a Empoli: