Cambio in panchina a Villa Guardia che punta sull'esperto Marco Rota

Ultima ora dal basket mercato lariano. Il Gs Villa Guardia infatti ha deciso di cambiare pagina e conduzione tecnica della prima squadra Senior. Al posto di Mattia Di Lorenzo, che resta in società con incarichi nel settore giovanile, è stato scelto Marco Rota, tecnico esperto e noto anche sul nostro territorio dove recentemente è stato capo allenatore ad Appiano Gentile e vice alla Virtus Cermenate in serie C.

Questo il comunicato Ufficiale del GS Villa Guardia