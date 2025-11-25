Cambio in panchina alla For Soccer: via Latorrata, ecco Bridarolli

Cambio allenatore in casa For Soccer: via Latorrata, arriva Bridarolli.

La For cambia allenatore: arriva Bridarolli per dare una svolta alla stagione

E’ arrivata l’ufficialità: Simone Bridarolli è il nuovo allenatore della For Soccer. La società blugranata lo ha annunciato nel primo pomeriggio con una nota, nella quale ha anche salutato Davide Latorrata.

Direttore sportivo nei primi due anni di vita del club nato nel giugno 2022, Latorrata aveva guidato la prima squadra nelle ultime due gare della scorsa stagione, dopo la separazione da mister Mauro Trunetti. Quest’anno aveva iniziato il campionato in panchina, ma l’avvio complicato ha portato alla scelta di cambiare: nel girone A di Prima categoria la squadra era terzultima dopo nove giornate, con soltanto otto punti.

Bridarolli approda a Ronago dopo le esperienze sulle panchine di Guanzatese e Itala: a lui il compito di risollevare la formazione blugranata e invertire la rotta in classifica. Il nuovo tecnico era già in panchina domenica 23 novembre, nella sfida poi persa 3-2 contro il Cassina Rizzardi.

Il comunicato ufficiale della società

“FOR Soccer 1952 comunica la conclusione del rapporto di collaborazione con mister Davide Latorrata, che lascia la guida tecnica della prima squadra.

Dopo due anni di lavoro come direttore sportivo nei primi passi della nostra giovane società e l’esperienza in panchina, iniziata con le ultime due gare della scorsa stagione e proseguita nelle prime otto giornate di questo campionato, le strade si dividono.

A Davide va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno, la disponibilità e la professionalità dimostrate sin dal primo giorno del progetto FOR Soccer 1952, insieme ai migliori auguri per il prosieguo della sua carriera sportiva.

La società annuncia inoltre che la guida tecnica della prima squadra sarà affidata a Simone Bridarolli, allenatore con esperienze in piazze importanti come Guanzate e Itala, a cui rivolgiamo un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo per la nuova avventura”.