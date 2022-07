Camp estivi Btf Cantù raddoppia: prima ha portato i suoi campers in altura e ora va al mare 

Camp estivi due appuntamenti divertenti per i giovani tesserati della storica società brianzola.

Terminate le fatiche scolastiche e gran parte dei campionati sportivi, ecco che è iniziata la stagione della vacanze e dei camp estivi. Molto attiva in queste settimane è una società storica del panorama sportivo provinciale quale è il Btf Cantù che proprio quest'anno festeggia il suo 30° anniversario di fondazione. Nell'attesa delle celebrazioni ufficiali del suo compleanno, che arriveranno a settembre, ecco che il club biancorsso ha da poco terminato un divertente camp in montagna, a Caspoggio, che si è svolto dal 28 giugno e per una intensa settimana come ci conferma il dirigente biancorosso Valerio Rossi:

"E'stato davvero un bel camp con una ventina di camper tra giovani cestisti e nostri tesserati della neonata sezione di Atletica, seguiti da me e dall'istruttrice Francesca Ambrosino. Una bella esperienza, davvero molto positiva sui campi di Chiesa Valmalenco e Caspoggio che ripeteremo. Basket, atletica ma non solo tanti giochi e sport vari ma anche scampagnate e gite nella natura. Ora però la nostre estate non finisce qui anzi raddoppia visto che tra poco dal 10 luglio inizieremo una settimana di camp al mare precisamente a Cesenatico. Una settimana al mare con ancora più partecipanti ma lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di giocare, fare sport e divertirsi all'aria aperta". In attesa della grande festa per il 30° compleanno del Btf.