Camp estivi tutto pronto per il Summer Camp 2020

Camp estivi una bella iniziativa per i giovani promossa da Virtus Cermenate e LUDA.

Camp estivi sport e attività ricreative presso le strutture di Cermenate dal 15 giugno al 28 agosto 2020

Dopo il lungo periodo di lockdown torna la stagione dei camp estivi o almeno ci prova anche con qualcosa di innovativo. Tutto pronto infatti per il via del SUMMER CAMP 2020 – Estate per cambiare il titolo dell’interessante nuovo progetto promosso da ASD Virtus Pallacanestro Cermenate in collaborazione con LŮDA – Luoghi di Apprendimento. Un progetto ludico e ricreativo aperto ai ragazzi dai 6 ai 13 anni che si svolgerà presso le palestre di Cermenate in via Montale dal 15 giugno al 28 agosto dal lunedì al venerdì con possibilità di frequentare per tutta la giornata o solo mezza giornata. Un progetto che offre la possibilità a bambini e ragazzi di trascorrere l’estate facendo attività che siano veicolo di apprendimento in un clima di collaborazione e sperimentazione, con una grande attenzione alla tutela della salute e all’avviamento dell’autonomia. I campers potranno divertirsi in piena sicurezza, verranno seguiti con cura nei compiti estivi e inizieranno il nuovo anno scolastico con le competenze e le conoscenze necessarie. I partecipanti troveranno al Summer Camp un team di professionisti che progetterà attività diversificate e con le quali vivere esperienze nuove: da sport a giochi di squadra, da giochi spontanei ad attività artistiche e musicali, dai laboratori ai compiti. Il progetto è frutto di mesi di lavoro e di progettazione condivisa, che vede un importante partner come Bolton Group. Le iscrizioni sono già aperte. Per info e iscrizioni: telefono 351 9925127 oppure sul sito ufficiale www.luoghidiapprendiemento.it