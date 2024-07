Campi Reali, 13esima stagione in Serie A2 Credem Banca

La Campi Reali Cantù sarà regolarmente ai nastri di partenza del Campionato di Serie A2 Credem Banca. Si tratta di un risultato storico per la pallavolo comasca.

Campi Reali continua in A2

La Commissione Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A, costituita ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dallo Statuto di Lega e dal Regolamento Ammissione ai Campionati di Serie A, ha terminato l’esame dei documenti presentati da 47 Club aventi diritto a richiedere l’iscrizione ai Campionati di Serie A Credem Banca. Tutte le 47 società sono risultate in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento. L’elenco è stato inviato alla Federazione Italiana Pallavolo per la ratifica dell’ammissione ufficiale al prossimo campionato. Saranno 12 le squadre a prendere parte alla SuperLega, 14 alla Serie A2, 21 alla Serie A3. E per la tredicesima stagione, la dodicesima consecutiva, anche la Campi Reali Cantù sarà regolarmente ai nastri di partenza del Campionato di Serie A2 Credem Banca. Si tratta di un risultato storico per la pallavolo comasca. Mai nessuna squadra, infatti, era in precedenza riuscita ad approdare al secondo campionato nazionale, restandoci per così tante stagioni.

Le parole di Molteni

“Sono molto fiero di confermare l’iscrizione della nostra formazione, che sarà 'targata' per la prima volta Campi Reali, per la tredicesima volta al campionato di Serie A2 Credem Banca – commenta il Presidente Ambrogio Molteni – Siamo il club più longevo della categoria, che dimostra anche l’oculatezza con cui si è lavorato in tutti questi anni, a fronte di tanti amici che invece si sono persi. Colgo ancora l’occasione per ringraziare la famiglia Tullii per la nuova sponsorizzazione, e la BCC Cantù per il supporto oltre come sponsor anche come garante delle fideiussioni che abbiamo dato per affrontare il campionato. Anche se ogni anno i costi sono in salita, sarà nostra cura continuare nella politica perseguita in tutti questi anni. Spero che i tifosi apprezzeranno questo nostro sforzo e vengano numerosi a sostenerci!”.

Campionato di Serie A2 Credem Banca 2024/2025

Cosedil Aci Castello

Evolution Green Aversa

Gruppo Consoli Sferc Brescia

Campi Reali Cantù

Acqua S.Bernardo Cuneo

Virtus Volley Fano

Banca Macerata

OmiFer Palmi

Abba Pineto

Delta Group Porto Viro

Tinet Prata di Pordenone

Consar Ravenna

Conad Reggio Emilia

Emma Villas Siena