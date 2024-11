Campi Reali-Abba Pineto: coach Mattiroli presenta la sfida

I ragazzi di Coach Alessandro Mattiroli sfideranno la Abba Pineto. Anche gli abruzzesi sono reduci da due sconfitte consecutive, l'ultima delle quali per 3-1 in casa contro la Tinet Prata di Pordenone.

Coach Mattiroli presenta la sfida

La Campi Reali Cantù ha voglia di riscatto, queste le parole di Mattiroli: "La partita di domenica sarà molto importante per noi. Torniamo tra le mura amiche del PalaFrancescucci, e la voglia di riscattarci dopo l'ultima prestazione c'è sicuramente. In palestra ci stiamo 'dannando l’anima' per dare il meglio. Pineto è una squadra che ha delle ottime individualità, e proveremo a fare di tutto per giocarcela, e per rendere il nostro pubblico fiero di di tutti gli sforzi che facciamo per dare il meglio ogni giorno e ogni settimana. Vedo i ragazzi lavorare con grande concentrazione per riuscire ad arrivare all'obiettivo di giocare al meglio ogni partita. Speriamo di offrire una buona prestazione, e sono convinto che i ragazzi stanno vivendo la cosa al meglio in palestra, cercando di trovare delle risposte dal lavoro”.

Gli avversari di Mattiroli

Coach Simone Di Tommaso è sì alla prima esperienza come primo allenatore in Serie A, ma è da anni Tecnico Federale di Beach Volley, e in questo ruolo ha partecipato all'ultima Olimpiade (Parigi 2024). In cabina di regia schiera Mattia Catone, prodotto del vivaio pinetese “rientrato alla base” dopo i campionati disputati a Bergamo e Motta di Livenza. Opposto è il finlandese Samuli Kaislasalo, alla prima annata in Italia dopo aver giocato in Belgio, Germania, Grecia e Olanda. Una conferma e una new entry nel reparto schiacciatori: il primo è Paolo Luigi De Silvestre, una “vecchia conoscenza” dei canturini, mentre il volto nuovo è quello del brasiliano Vitor Baesso, che finora ha sempre giocato in madrepatria, a parte una parentesi in Tunisia. Due certezze al centro: in estate sono arrivati Matteo Zamagni e Luca Presta, che vantano una lunghissima carriera in Serie A2. Il libero è il giovanissimo (classe 2005) Flavio Morazzini, arrivato da Monza.

I precedenti

Sono solo due i precedenti tra queste due squadre in Serie A2 Credem Banca, e risalgono entrambi alla scorso stagione. Le sfide sono state vinte dalla Campi Reali Cantù, per 3-1 in Abruzzo e al tie-break al PalaFrancescucci.

Gli ex: Marco Bragatto ha giocato a Pineto nel 2022/2023.

Curiosità: In Serie A, ad Andrea Galliani mancano 18 punti per raggiungere quota 3.600 e 4 ace per raggiungere quota 200 in questo fondamentale.

Info match

Fischio d'inizio: domenica 17 novembre, alle 16, al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate (Como).

Arbitri: Maurina Sessolo (Treviso) e Fabio Bassan (Milano).

Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv.

Biglietti: Intero 10.00 Euro, ridotto 5.00 Euro - la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita.