Campi Reali battuta a Siena, interrotta la striscia positiva di vittorie

Una Campi Reali Cantù incerottata interrompe la propria striscia positiva perdendo 3-0 nel match al PalaEstra di Siena contro gli Emma Villas.

Emma Villas-Campi Reali

Toscani molto presenti a muro ed efficaci in battuta, i canturini non sono riusciti a contrastare la forza degli avversari. Coach Alessandro Mattiroli ha schierato Luca Martinelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Bacco e Nicola Tiozzo schiacciatori, Nicola Candeli e Marco Bragatto centrali, e Luca Butti libero. Coach Gianluca Graziosi risponde con Thomas Nevot in cabina di regia, Gabriele Nelli opposto, Claudio Cattaneo e Luigi Randazzo in banda, Andrea Rossi e Stefano Trillini al centro, e Federico Bonami libero.

La partita della Campi Reali

L'inizio di primo set è in equilibrio, con la Emma Villas che prova a scappare ma viene sempre raggiunta dalla Campi Reali. Qualche errore di troppo nella metà campo canturina prima, poi Nelli mette a terra una palla vagante, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (11-7). Un attacco fuori dell'opposto toscano permette a Cantù di tornare sotto (14-12), ma Tiozzo la manda in rete, Bacco fuori, e Coach Mattiroli ferma tutto (18-13). E' lo strappo decisivo: gli ospiti provano a riavvicinarsi (20-17), ma i padroni di casa non sbagliano più e chiudono grazie ad una battuta lunga di Candeli (25-19).

A inizio secondo set la Emma Villas prova di nuovo a scappare (7-4), ma Tiozzo riporta sotto i suoi (8-7). Siena alza il muro, Novello attacca out, e Coach Mattiroli ferma il gioco (14-9). Il Coach canturino si gioca la carta Cormio, e un suo ace segna il -3 (16-13). Randazzo si scatena, Cattaneo martella dai nove metri, e i padroni di casa ricacciano indietro la Campi Reali (22-15). Cantù prova a rosicchiare qualche punto (22-18, time-out Coach Graziosi), ma Rossi consegna il parziale ai suoi (25-21).

L'inizio di terzo set è in equilibrio fino al muro di Nelli che lancia i suoi a +3 (10-7). Una pipe di Tiozzo mette il punteggio in parità a quota 11, e l'attacco fuori di Cattaneo convince Coach Graziosi a fermare il gioco (12-13). La Campi Reali alza il muro e va a +3 (15-18), ma Cattaneo martella dai nove metri e lascia la zona di battuta dopo aver ribaltato tutto (19-18). La Emma Villas difende il vantaggio acquisito con le unghie e con i denti, ma Bragatto mura Nelli e si va ai vantaggi, chiusi da un muro di Nelli su Bragatto (26-24).

Info match

EMMA VILLAS SIENA 3 - CAMPI REALI CANTU’ 0 (25-19, 25-21, 26-24)

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 3, Nelli 16, Cattaneo 11, Randazzo 15, Rossi 5, Trillini 4, Bonami (L1), Araujo, Ceban. N.E.: Alpini, Melato, Barbanera, Pellegrini, Coser (L2). All: Graziosi, 2° All: Monaci (battute vincenti 3, battute sbagliate 8, muri 10).

CAMPI REALI CANTU': Martinelli, Novello 9, Bacco 2, Tiozzo 13, Candeli 7, Bragatto 6, Butti (L1), Cottarelli, Cormio 7. NE: Galliani, Marzorati, Caletti (L2). All: Mattiroli, 2° All: Zingoni (battute vincenti 1, battute sbagliate 11, muri 5).

Arbitri: Rosario Vecchione (Salerno) e Matteo Selmi (Modena)

Addetto al videocheck: Luigi De Luca