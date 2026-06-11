Campi Reali Cantù, arriva Luca Chiapello: nuovo schiacciatore per Invernici

Un Cuneese all’ombra del campanile di San Paolo. Si tratta di Luca Chiapello, schiacciatore classe 2002, che la Campi Reali Cantù ha già affrontato più volte da avversario. Si tratta di un giocatore esperto della terza serie nazionale, visto che, nonostante la giovane età, l’ha già disputata più volte, e negli ultimi due anni da protagonista con le maglie della Sarlux Sarroch e della BCC Tecbus Castellana Grotte.

Coach Tommaso Invernici commenta così la new entry:

“Abbiamo scelto Luca perché è un giocatore di equilibrio e di sostanza, e che ha gia avuto modo di condividere il campo con Nicolò Hoffer e Andrea Argenta. Sono sicuro che troverà il modo di esprimersi al meglio, e saprà essere un elemento spronante per i ragazzi più giovani”.

Queste, invece, le parole del giocatore:

“Sono molto felice di approdare a Cantù: è una situazione ideale per me. In primis perché è un campionato che ormai conosco abbastanza bene; poi perché conosco già molti dei compagni di squadra che avrò, e sono felice del team che è stato composto. Per la prossima stagione sicuramente dovremo lottare molto, perché questo è quello che possiamo fare in questo momento, ma secondo me, come ho visto anche quest’anno a Castellana Grotte, con una buona alchimia di squadra, si può costruire un bel campionato, indipendentemente dai nomi, dall’età e dagli anni in cui si è giocato insieme. Io sono fiducioso. A livello personale, invece, non mi sono posto obiettivi particolari. Dopo gli ultimi campionati, ho visto che, più che a livello personale, bisogna porsi degli obiettivi comuni: noi giochiamo nello sport di squadra per eccellenza, quindi se il team va bene, tu vai bene. Se hai un gruppo unito, riesci a allenarti anche in una certa maniera, e riesci ad esprimerti ogni giorno sempre al meglio. Quindi obiettivi personali no, sicuramente più di squadra”.