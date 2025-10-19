Pallavolo

Campi Reali Cantù-Aversa: il live della partita

L'esordio in campionato dei ragazzi di coach Zingoni

Cantù · 19/10/2025 alle 15:30

La Campi Reali Cantù affronta la prima partita di campionato contro la Virtus Aversa. Sul parquet del PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, i ragazzi di coach Alessio Zingoni affronteranno una partita complessa contro una squadra esperta e quadrata. Ai canturini servirà quella sfrontatezza vista nel precampionato. Qui il live della partita.

Quarto set

Ora o mai più per la Campi Reali che dovrà provare a prolungare la partita fino al quinto set. I ragazzi di coach Zingoni proveranno a ottenere i primi punti del proprio campionato davanti al proprio pubblico. Ivanov apre il quarto set e risponde subito Aversa. Le due squadre si rispondono colpo su colpo e la Campi Reali mette la testa avanti sul 5-4 ma subito controbatte Aversa che torna avanti sul 5-6. Il primo “parzialino” ospite è subito annullato e si va sul 7-7 grazie a una bella giocato di Ivanov. Il muro di Maletto vale un nuovo vantaggio canturino e i ragazzi di coach Zingoni prendono coraggio. Tomaselli comprende il momento di appannamento dei suoi e chiama un time out per raccogliere le idee. Le azioni successiva al minuto di sospensione vedono una Campi Reali reattiva, in grado di pareggiare la fisicità ospite e scappare sul 9-11, annullato da un check che potrà risultare decisivo. Il punteggio dice 10-10. Regna sovrano l’equilibrio anche in questa fase di gioco. Il vantaggio guadagnato da Aversa sul 12-14 è una vera e propria novità per il quarto set. Gli ospiti tentano la fuga sul 12-15 e Zingoni chiama time out. Nel frattempo, da segnalare l’ingresso di Taiwo per i padroni di casa. Ivanov prova a riavvicinare i suoi sul 14-16 ma Tiozzo tiene a distanza i suoi ex compagni. Anche se il suo errore tiene pienamente aperta la sfida. L’errore di Pertoldi dalla battuta non permette di andare sotto la soglia psicologica dei due punti ma Taiwo scaraventa il 18-20 che tiene il fiato sul collo della Campi Reali. Tallone continua a mettere sotto pressione la difesa canturina e il quarto set procede senza che i ragazzi di coach Zingoni riescano ad agguantare definitivamente gli avversari. Tiozzo prova a dare la spallata decisiva con Cantù che si ritrova sotto 18-22. La partita sembra sfuggire con Aversa che arriva sul 24-20. La vittoria arriva dopo un errore di Taiwo. Il quarto set termina 25-20 e Aversa vince 3-1.

Esordio amaro al PalaFrancescucci ma la Campi Reali ha avuto modo di mettere in difficoltà una vera e proprio corazzata.

Terzo set

La Campi Reali può trarre grande coraggio da un secondo set solido e di ottimo livello. Volpato inaugura la terza frazione di gioco e Penna controbatte. Il momento è ancora di grande equilibrio e il tabellone segna 3-3. Aversa, tuttavia, prova subito a mettere pressione ai padroni di casa che si ritrovano sotto 3-6 ma la reazione è immediata e le due squadre tornano a essere divise da un solo punto. I padroni di casa continuano a essere ben presenti nella partita e il punteggio dice 8-10. I punti di svantaggio continuano a essere due ma il terzo set continua a essere equilibrato. La Campi Reali riesce a ricucire lo svantaggio ma il pareggio dura poco. Bacco continua ad avere un ottimo impatto sulla partita e il punteggio dice 12 pari. Gli ospiti segnano un parziale di 3-0 che accende alcuni campanelli d’allarme per Zingoni, il quale decide di vederci chiaro e chiamare time out. Grande uscita per Penna che prova a riavvicinare i suoi, Mattei controbatte e si arriva sul 13-16. I punti di distanza tra le due squadre diventano quattro e rimangono quattro dopo due errori in battuta di entrambe le squadre. Aversa prova l’affondo decisivo e coach Zingoni chiama time out sul punteggio di 20-15. Gli ospiti consolidano il vantaggio dopo il minuto di sospensione ma sbagliano una battuta che avrebbe potuto indirizzare nettamente il set. Ora la Campi Reali deve provare a rientrare definitivamente a contatto. Ivanov non riesce a proteggere i suoi e Aversa vola sul 22-16, Bacco prova una reazione e si va con un mini parziale canturino fino al 22-18. Tomaselli chiama time out sul 18-22 ospite. Il muro di Aversa concede una serie di set point che viene immediatamente sfruttata da Vattovaz. Aversa va avanti 2-1 dopo aver vinto il set 25-18.

Secondo set

Si riprende con Butti, Martinelli, Penna, Ivanov, Bacco e Maletto. Ivanov inaugura questo secondo set con una bella schiacciata. Tiozzo risponde e si entra nel vivo. Aversa va sul 3-1 ma Bacco reagisce e il tabellone segna 3-2. Lo scambio del 4-4 è uno dei più belli finora con gli ospiti che salvano un paio di volte e Penna che riporta il punteggio in parità. La Campi Reali si è definitivamente sbloccata e mette la testa avanti sul 6-5, poi mini allungo sul 7-5 ma Aversa risponde subito presente. Anche questo inizio di secondo set è equilibrato e senza un padrone definito. Gli ospiti, tuttavia, commettono qualche imprecisione di troppo e la Campi Reali ne approfitta per andare sul 10-7. Time out immediato per Tomasello, sicuramente non soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi. Altro errore in uscita per Aversa e si rende necessario il check, il quale conferma la decisione del campi. Prosegue, dunque, la fuga dei canturini che volano sull’11-7. Ivanov si mette in mostra e la Campi Reali certifica la supremazia in questa fase di partita arrivando sul 14-8. Minuto di sospensione obbligato per Tomaselli che fatica a scuotere i suoi nonostante la mimica facciale non faccia pensare a un approccio soft. Ivanov continua a colpire e a colpire con efficacia e la Campi Reali tiene a distanza la corazzata ospite. Aversa prova a riprendere coraggio con un bel muro e una schiacciata, si va sul 17-12 canturino. Bacco segna un grande punto dopo una difesa arcigna da parte dei canturini ed è sempre il numero 16 a fissare il punteggio sul 19-13 con una grande schiacciata. Al suo posto per la battuta entra Pertoldi. Aversa cerca e ritrova alcune certezze arrivando sotto di tre sul 19-16 e Zingoni chiama time out. Uscita positiva dal minuto di sospensione con il punto del nuovo +4 che diventa 22-19 dopo il punto ospite. Penna schiaccia il 24-19 ed è set point Campi Reali. La chiude Bacco sul 25-20. Il punteggio dice 1-1.

Primo set

Al PalaFrancescucci è tutto pronto per la prima partita di campionato. Al via la diretta con Martinelli, Butti, Bacco, Ivanov, Maletto e Penna. Avvio tutto della squadra di coach Zingoni che, con Martinelli in battuta, va avanti sul 2-0. Si sblocca anche Aversa con il brasiliano Motzo e un’infrazione dei canturini porta la partita sul 2-2. Sorpasso immediato della Campi Reali e parte Ivanov in battuta. L’interessante prospetto bulgaro non sfugge dalle grinfie della difesa ospite che respinge e si riporta in pareggio. Inizio di set molto equilibrato con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. L’ace di Penna porta avanti di due lunghezze i padroni di casa. Aversa prova a riavvicinarsi ma l’imprecisione dalla battuta sta caratterizzando l’inizio ospite. Al contrario, la Campi Reali sta mantenendo un ritmo alto e il punteggio dice 8-5. La reazione, tuttavia, è immediata e si apre un parziale di 3-0. La decisione degli arbitri di segnalare come non buona una schiacciata di penna porta alla richiesta di check da parte di Zingoni. La decisione, tuttavia, è confermata e gli ospiti proseguono nel loro buon momento, interrotto da un errore in battuta di Volpato. Si è sul 9-9.Dopo la mini fuga canturina, si ritorna in uno stato di grande equilibrio. Motzo continua a essere un fattore per Aversa che, per la prima volta nel match, mette due punti tra sé e la Campi Reali, 11-13. Risponde Bacco che scarica il punto del riavvicinamento, respinto subito da contro-break ospite. Primo tentativo di fuga e Zingoni chiama time out. Il momento è favorevole ad Aversa che trova efficacia a muro e in battuta, 12-16 per gli ospiti. Ivanov mette fine al momento favorevole e la Campi Reali prova a riprendere il filo del discorso. Penna, tuttavia, vede la sua battuta infrangersi contro la rete. Un poderoso muro di Ivanov infonde coraggio ma l’imprecisione di Bacco in battuta raffredda gli animi. La Campi Reali prova comunque a rimanere attaccata e con l’ace di Candeli torna sotto, 17-18. Esordio nella partita anche per Bonacchi, entrato al posto di Martinelli. Il numero 17 entra con grande sicurezza e la Campi Reali ricuce lo svantaggio. Il time out, adesso, è per coach Giacomo Tomaselli e il tabellone dice 19 pari. Mattei cerca di far reagire i suoi e Aversa torna avanti 20-19. L’ex Tiozzo sbaglia la battuta e si entra nel vivo del primo set in perfetto equilibrio, 20 patta. Ingressi anche per Meschiari e Pertoldi. Aversa riesce a mettere la testa avanti grazie all’efficacia in schiacciata e vola sul 23-21. Time out per Zingoni. Motzo in battuta tira troppo forte e Cantù è ancora ben viva. Tallone, tuttavia, respinge l’assalto e Aversa ha il primo set point, annullato da Bacco. punteggio 23-24. Bacco, tuttavia, sbaglia e Aversa si porta a casa il primo set del campionato 23-25.