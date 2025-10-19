Campi Reali Cantù-Aversa: il live della partita

Al PalaFrancescucci è tutto pronto per la prima partita di campionato. Al via la diretta con Martinelli, Butti, Bacco, Ivanov, Maletto e Penna. Avvio tutto della squadra di coach Zingoni che, con Martinelli in battuta, va avanti sul 2-0. Si sblocca anche Aversa con il brasiliano Motzo e un’infrazione dei canturini porta la partita sul 2-2. Sorpasso immediato della Campi Reali e parte Ivanov in battuta. L’interessante prospetto bulgaro non sfugge dalle grinfie della difesa ospite che respinge e si riporta in pareggio. Inizio di set molto equilibrato con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. L’ace di Penna porta avanti di due lunghezze i padroni di casa. Aversa prova a riavvicinarsi ma l’imprecisione dalla battuta sta caratterizzando l’inizio ospite. Al contrario, la Campi Reali sta mantenendo un ritmo alto e il punteggio dice 8-5. La reazione, tuttavia, è immediata e si apre un parziale di 3-0. La decisione degli arbitri di segnalare come non buona una schiacciata di penna porta alla richiesta di check da parte di Zingoni. La decisione, tuttavia, è confermata e gli ospiti proseguono nel loro buon momento, interrotto da un errore in battuta di Volpato. Si è sul 9-9.Dopo la mini fuga canturina, si ritorna in uno stato di grande equilibrio. Motzo continua a essere un fattore per Aversa che, per la prima volta nel match, mette due punti tra sé e la Campi Reali, 11-13. Risponde Bacco che scarica il punto del riavvicinamento, respinto subito da contro-break ospite. Primo tentativo di fuga e Zingoni chiama time out. Il momento è favorevole ad Aversa che trova efficacia a muro e in battuta, 12-16 per gli ospiti. Ivanov mette fine al momento favorevole e la Campi Reali prova a riprendere il filo del discorso. Penna, tuttavia, vede la sua battuta infrangersi contro la rete. Un poderoso muro di Ivanov infonde coraggio ma l’imprecisione di Bacco in battuta raffredda gli animi. La Campi Reali prova comunque a rimanere attaccata e con l’ace di Candeli torna sotto, 17-18. Esordio nella partita anche per Bonacchi, entrato al posto di Martinelli. Il numero 17 entra con grande sicurezza e la Campi Reali ricuce lo svantaggio. Il time out, adesso, è per coach Giacomo Tomaselli e il tabellone dice 19 pari. Mattei cerca di far reagire i suoi e Aversa torna avanti 20-19. L’ex Tiozzo sbaglia la battuta e si entra nel vivo del primo set in perfetto equilibrio, 20 patta. Ingressi anche per Meschiari e Pertoldi. Aversa riesce a mettere la testa avanti grazie all’efficacia in schiacciata e vola sul 23-21. Time out per Zingoni. Motzo in battuta tira troppo forte e Cantù è ancora ben viva. Tallone, tuttavia, respinge l’assalto e Aversa ha il primo set point, annullato da Bacco. punteggio 23-24. Bacco, tuttavia, sbaglia e Aversa si porta a casa il primo set del campionato 23-25.