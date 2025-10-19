Campi Reali Cantù-Aversa: il live della partita

Ora o mai più per la Campi Reali che dovrà provare a prolungare la partita fino al quinto set. I ragazzi di coach Zingoni proveranno a ottenere i primi punti del proprio campionato davanti al proprio pubblico. Ivanov apre il quarto set e risponde subito Aversa. Le due squadre si rispondono colpo su colpo e la Campi Reali mette la testa avanti sul 5-4 ma subito controbatte Aversa che torna avanti sul 5-6. Il primo “parzialino” ospite è subito annullato e si va sul 7-7 grazie a una bella giocato di Ivanov. Il muro di Maletto vale un nuovo vantaggio canturino e i ragazzi di coach Zingoni prendono coraggio. Tomaselli comprende il momento di appannamento dei suoi e chiama un time out per raccogliere le idee. Le azioni successiva al minuto di sospensione vedono una Campi Reali reattiva, in grado di pareggiare la fisicità ospite e scappare sul 9-11, annullato da un check che potrà risultare decisivo. Il punteggio dice 10-10. Regna sovrano l’equilibrio anche in questa fase di gioco. Il vantaggio guadagnato da Aversa sul 12-14 è una vera e propria novità per il quarto set. Gli ospiti tentano la fuga sul 12-15 e Zingoni chiama time out. Nel frattempo, da segnalare l’ingresso di Taiwo per i padroni di casa. Ivanov prova a riavvicinare i suoi sul 14-16 ma Tiozzo tiene a distanza i suoi ex compagni. Anche se il suo errore tiene pienamente aperta la sfida. L’errore di Pertoldi dalla battuta non permette di andare sotto la soglia psicologica dei due punti ma Taiwo scaraventa il 18-20 che tiene il fiato sul collo della Campi Reali. Tallone continua a mettere sotto pressione la difesa canturina e il quarto set procede senza che i ragazzi di coach Zingoni riescano ad agguantare definitivamente gli avversari. Tiozzo prova a dare la spallata decisiva con Cantù che si ritrova sotto 18-22. La partita sembra sfuggire con Aversa che arriva sul 24-20. La vittoria arriva dopo un errore di Taiwo. Il quarto set termina 25-20 e Aversa vince 3-1.

Esordio amaro al PalaFrancescucci ma la Campi Reali ha avuto modo di mettere in difficoltà una vera e proprio corazzata.