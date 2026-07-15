Volley A3

Campi Reali Cantù, chiuso il roster col giovane centrale Matteo Bigioni

Il giovane talento, classe 2008, la scorsa stagione ha vestito la maglia del Gonzaga Volley Milano

Campi Reali Cantù, chiuso il roster col giovane centrale Matteo Bigioni

Cantù · 15/07/2026 alle 11:43

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Il più giovane (classe 2008) del roster è anche quello che chiude la rosa della Campi Reali Cantù per la stagione 2027/27. Si tratta del centrale milanese Matteo Bigioni, che ha mosso i primi passi a Segrate, ha vissuto da vicino le serie nazionali con i Diavoli Rosa Brugherio e la Vero Volley Monza, prima di approdare al Gonzaga Milano, con il quale ha disputato l’ultimo campionato. Ma ora per lui è il momento di tuffarsi in una nuova avvenutra all’ombra del campanile di San Paolo.

Campi Reali Cantù, chiuso il roster col giovane centrale Matteo Bigioni

Queste le parole del giocatore:

“L’opportunità di giocare a Cantù è capitata quasi all’improvviso. Con il mio procuratore stavamo cercando delle squadre di Serie B, ma quando è arrivata l’offerta del Presidente Ambrogio Molteni ci ho messo pochissimo a decidere. Non me l’aspettavo proprio, ma sono veramente contento di questa scelta. A livello personale, vorrei sfruttare al massimo questa mia prima esperienza in Serie A per migliorare il più possibile, anche apprendendo il più possibile dall’esperienza dei miei compagni”.

La scheda

MATTEO BIGIONI
NATO A: Milano
IL: 10/04/2008
ALTEZZA: 195cm
RUOLO: centrale

Carriera

2019-2020: Volley Segrate (Giov.)
2020-2024: Diavoli Rosa Brugherio (Giov.)
2024-2025: Vero Volley Monza (Giov./B)
2025-2026: Gonzaga Volley Milano (Giov./D)
2026-…: Campi Reali Cantù (A3)

Palmarès

Scudetto Under 17 (2025)

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