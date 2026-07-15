Il più giovane (classe 2008) del roster è anche quello che chiude la rosa della Campi Reali Cantù per la stagione 2027/27. Si tratta del centrale milanese Matteo Bigioni, che ha mosso i primi passi a Segrate, ha vissuto da vicino le serie nazionali con i Diavoli Rosa Brugherio e la Vero Volley Monza, prima di approdare al Gonzaga Milano, con il quale ha disputato l’ultimo campionato. Ma ora per lui è il momento di tuffarsi in una nuova avvenutra all’ombra del campanile di San Paolo.
Campi Reali Cantù, chiuso il roster col giovane centrale Matteo Bigioni
Queste le parole del giocatore:
“L’opportunità di giocare a Cantù è capitata quasi all’improvviso. Con il mio procuratore stavamo cercando delle squadre di Serie B, ma quando è arrivata l’offerta del Presidente Ambrogio Molteni ci ho messo pochissimo a decidere. Non me l’aspettavo proprio, ma sono veramente contento di questa scelta. A livello personale, vorrei sfruttare al massimo questa mia prima esperienza in Serie A per migliorare il più possibile, anche apprendendo il più possibile dall’esperienza dei miei compagni”.
La scheda
MATTEO BIGIONI
NATO A: Milano
IL: 10/04/2008
ALTEZZA: 195cm
RUOLO: centrale
Carriera
2019-2020: Volley Segrate (Giov.)
2020-2024: Diavoli Rosa Brugherio (Giov.)
2024-2025: Vero Volley Monza (Giov./B)
2025-2026: Gonzaga Volley Milano (Giov./D)
2026-…: Campi Reali Cantù (A3)
Palmarès
Scudetto Under 17 (2025)