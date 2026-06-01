Tommaso Bianchi resta a difendere i colori della prima squadra della Campi Reali Cantù per la seconda stagione consecutiva. Il libero figinese era tornato lo scorso anno presso la società dove era cresciuto dopo l’esperienza al Valbreggia Volley, e facendo il doppio salto dalla Serie C alla Serie A2 Credem Banca. Sarà quindi lui il vice-Hoffer per il primo campionato di Serie A3 Credem Banca della compagine canturina.

Campi Reali Cantù conferma Bianchi: sarà ancora il vice-Hoffer

Coach Tommaso Invernici commenta così la conferma:

“Sono contento di aver riconfermato Tommaso perché era importante conservare un po’ di continuità con chi era già qui in precedenza. Sono sicuro che la sua voglia di fare sarà di enorme aiuto per la squadra”.

Le parole di Bianchi

Queste, invece, le parole del giocatore:

“Sono molto contento di restare a Cantù. L’anno scorso ho fatto un percorso di crescita importante, e quindi avere una conferma e ripartire da dove ero arrivato è sicuramente diverso che ripartire da zero. Speriamo che le basi relativamente solide che ho messo diano il loro frutto. A livello personale, vorrei riuscire a ritagliarmi più campo rispetto alla scorsa stagione, quando sapevo almeno per i primi tre quarti di campionato avrei fatto molta fatica. So di avere davanti un libero forte, ma sono motivato a lavorare e a cercare di prendermi campo. A livello di squadra, non conosco benissimo il campionato di Serie A3: rispetto alla Serie A2 il livello potrebbe essere più basso, ma non penso che lo sarà così tanto. Sicuramente sarà una stagione impegnativa, però saremo un gruppo giovane, quindi anche lavorare insieme sarà bello. Certo è che non è che giocheremo tanto per giocare, ma lo faremo per mantenere la categoria.”.

La scheda

Tommaso Bianchi

NATO A: Cantù (CO)

IL: 03/06/2002

ALTEZZA: 175cm

RUOLO: libero

CARRIERA:

Dal 2010 al 2015 ha giocato nel Figino Volley a livello giovanile. Dal 2015 al 2023 ha militato nella Libertas Cantù tra settore giovanile, Serie D e Serie C. Dal 2023 al 2025 ha vestito la maglia del Valbreggia Volley tra Serie D e Serie C. Dal 2025 è alla Campi Reali Cantù, tra Serie A2 e Serie A3.

PALMARES

Nel 2015 ha vinto il Campionato Provinciale Under 13 misto. Nel 2016 ha ottenuto il secondo posto al Trofeo dei Territori Lombardia. Nel 2024 ha conquistato la promozione dalla Serie D alla Serie C.

Photo credit: Patrizia Tettamanti