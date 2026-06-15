Due volte Campione d’Italia Under 19 (la seconda con Premio MVP). Due volte vincitore della DelMonte® Junior League (l’ultima da capitano). Gabriele Pertoldi però è già pronto per la sua seconda avventura alla Campi Reali Cantù.
Campi Reali Cantù: confermato Pertoldi, il giovane schiacciatore resta in Brianza
La scorsa stagione ha segnato il suo esordio in Serie A2 Credem Banca, e il suo campionato è stato in crescendo, tanto da meritarsi la conferma all’ombra del campanile di San Paolo.
Il commento di coach Invernici
Coach Tommaso Invernici commenta così la conferma:
“Con Gabriele ci siamo incontrati quando era alla Vero Volley Monza, e ho sempre apprezzato la sua determinazione e la sua positività. Inoltre, ha espresso fin da subito la volontà di rimanere a Cantù dopo la scorsa stagione, e per me è importante avere attaccamento alla maglia.”.
Le parole di Pertoldi
Queste, invece, le parole del giocatore:
“Sono molto contento di restare a Cantù: nella scorsa stagione mi sono trovato molto bene sia a livello societario che a livello umano, quindi per me è stato facile accettare la proposta di Ambrogio (il Presidente Molteni, ndr). Sono molto ottimista per la prossima annata: conosco già molti dei miei nuovi compagni, con qualcuno mi sento quotidianamente, e posso dire di non vedere l’ora di iniziare. Siamo un team giovane ma costruito bene, e penso che ci potremo togliere parecchie soddisfazioni. Al momento non mi sento di poter dare un obiettivo particolare, ma sono sicuro che ci divertiremo molto”.
Scheda giocatore
Gabriele Pertoldi
Nato a: Udine
Il: 04/02/2006
Altezza: 195 cm
Ruolo: Schiacciatore
Carriera:
2013-2017: Libertas Martignacco (Giov.)
2017-2020: Pasian di Prato (Giov.)
2020-2025: Vero Volley Monza (Giov./B/A1)
2025-…: Campi Reali Cantù (A2/A3)
Palmares
Scudetto Under 19 (2024 + 2025)
Premio MVP Finali Nazionali Under 19 (2025)
DelMonte® Junior League (2025 + 2026)
Photo credit: Patrizia Tettamanti