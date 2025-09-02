Campi Reali Cantù, ecco date e orari degli allenamenti congiunti

Le prime settimane di preparazione alla stagione 2025/2026 della Campi Reali Cantù sono in pieno svolgimento.

Allenamenti congiunti per la Campi Reali

Le varie giornate vedono la compagine canturina lavorare sulla sabbia al Lazzate Sports Arena, anche se si tratta degli ultimi giorni, e con la palla al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate e il palazzetto di Villa Guardia, con una puntatina in piscina all’Aqvasport di Cermenate, e le consuete sedute pesi al Cantù Sporting Club.

Con i primi giorni di lavoro, è ufficiale anche il calendario degli allenamenti congiunti dei ragazzi di coach Alessio Zingoni. Si inizia sabato 13 settembre al PalaFrancescucci contro i Diavoli Rosa di Brugherio (Serie B). Si prosegue facendo visita alla Mint Vero Volley Monza (SuperLega) venerdì 19 settembre. A seguire le gare di andata (27 settembre in casa) e ritorno (1 ottobre, luogo da definirsi) contro la Conad Reggio Emilia, neoretrocessa in Serie A3. Il precampionato canturino si conclude con la doppia sfida contro la “pari grado” Gruppo Consoli Sferc Brescia, con il primo match valido per il Trofeo Sferc Città di Lumezzane che si disputerà nella cittadina bresciana il 4 ottobre, e il secondo a Casnate con Bernate il 10 ottobre.

Di seguito il riepilogo degli allenamenti congiunti:

13 settembre 2025 > Campi Reali Cantù – Diavoli Rosa Brugherio – PalaFrancescucci di Casnate con Bernate – inizio riscaldamento ore 16 circa

19 settembre 2025 > Mint Vero Volley Monza – Campi Reali Cantù – Arena di Monza – orario d’inizio da confermare

27 settembre 2025 > Campi Reali Cantù – Conad Reggio Emilia – PalaFrancescucci di Casnate con Bernate – inizio riscaldamento ore 16 circa

1 ottobre 2025 > Conad Reggio Emilia – Campi Reali Cantù – luogo e orario da confermare

4 ottobre 2025 > Gruppo Consoli Sferc Brescia – Campi Reali Cantù – Trofeo Sferc Città di Lumezzane – Palafiera di Lumezzane – orario d’inizio da confermare

10 ottobre 2025 > Campi Reali Cantù – Gruppo Consoli Sferc Brescia – PalaFrancescucci di Casnate con Bernate – inizio riscaldamento ore 18 circa