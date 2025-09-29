Campi Reali Cantù, ecco il calendario definitivo

La Lega Pallavolo Serie A ha diramato gli orari definitivi delle partite della Serie A2 Credem Banca: il calendario della Campi Reali Cantù.

Partite in streaming

Sarà ancora VBTV (Volleyball TV) a trasmettere tutte le gare di campionato e gli eventi di Serie A2: come nella scorsa stagione resterà sempre necessario registrarsi a VBTV, ma non sarà richiesto nessun abbonamento a pagamento per vedere le partite, che saranno gratuite.

Calendario Campi Reali

Di seguito i giorni e orari definitivi delle partite, con in grassetto le modifiche rispetto al canonico giorno e orario di domenica alle 18. Il calendario:

ANDATA:

1° giornata: Campi Reali Cantù-Virtus Aversa, domenica 19 ottobre 2025 alle 17.30.

2° giornata: Rinascita Lagonegro-Campi Reali Cantù, domenica 26 ottobre 2025 alle 16.

3° giornata: Campi Reali Cantù-Alva Inox 2 Emme Porto Viro, domenica 2 novembre 2025 alle 17.30.

4° giornata: Emma Villas Codyeco Lupi Siena-Campi Reali Cantù, domenica 9 novembre 2025 alle 17.

5° giornata: Campi Reali Cantù-Consar Ravenna, domenica 16 novembre 2025 alle 19.

6° giornata: Prisma Taranto Volley-Campi Reali Cantù, domenica 23 novembre 2025 alle 16.

7° giornata: Campi Reali Cantù-Essence Hotels Fano, domenica 30 novembre 2025 alle 17-30.

8° giornata: Campi Reali Cantù-Sviluppo Sud Catania, mercoledì 3 dicembre 2025 alle 20.30.

9° giornata: Romeo Sorrento-Campi Reali Cantù, domenica 7 dicembre 2025 alle 18.

10° giornata: Campi Reali Cantù-Abba Pineto, sabato 13 dicembre 2025 alle 17.30.

11° giornata: Gruppo Consoli Sferc Brescia-Campi Reali Cantù, domenica 21 dicembre 2025 alle 19.

12° giornata: Campi Reali Cantù-Tinet Prata di Pordenone, domenica 28 dicembre 2025 alle 17.30.

13° giornata: Banca Macerata Fisiomed MC-Campi Reali Cantù, domenica 4 gennaio 2026 alle 18.

RITORNO:

1° giornata: Virtus Aversa-Campi Reali Cantù, domenica 11 gennaio 2026 alle 18.

2° giornata: Campi Reali Cantù-Rinascita Lagonegro, domenica 18 gennaio 2026 alle 16.

3° giornata: Alva Inox 2 Emme Porto Viro-Campi Reali Cantù, domenica 25 gennaio 2026 alle 18.

4° giornata: Campi Reali Cantù- Emma Villas Codyeco Lupi Siena, domenica 1 febbraio 2026 alle 17.30.

5° giornata: Consar Ravenna-Campi Reali Cantù, domenica 8 febbraio 2026 alle 18.

6° giornata: Campi Reali Cantù-Prisma Taranto Volley, domenica 15 febbraio 2026 alle 16.

7° giornata: Essence Hotels Fano-Campi Reali Cantù, domenica 1 marzo 2026 alle 16.

8° giornata: Sviluppo Sud Catania-Campi Reali Cantù, mercoledì 4 marzo 2026 alle 20.30.

9° giornata: Campi Reali Cantù-Romeo Sorrento, domenica 8 marzo 2026 alle 17.30.

10° giornata: Abba Pineto – Campi Reali Cantù, sabato 14 marzo 2026 alle 20.

11° giornata: Campi Reali Cantù-Gruppo Consoli Sferc Brescia, mercoledì 18 marzo 2026 alle 20.30.

12° giornata: Tinet Prata di Pordenone-Campi Reali Cantù, domenica 22 marzo 2026 alle 17.30.

13° giornata: Campi Reali Cantù-Banca Macerata Fisiomed MC, domenica 29 marzo 2026 alle 18.