Campi Reali Cantù: il nuovo opposto è Andrea Argenta

Andrea Argenta ha incrociato il cammino della Campi Reali Cantù più volte nel corso degli ultimi 11 campionati, durante i quali ha indossato la maglia di svariate avversarie storiche della compagine canturina. Ma per la stagione 2026/2027 l’opposto veronese schiaccerà all’ombra del campanile di San Paolo, dopo aver guidato la Negrini CTE Acqui Terme fino alla semifinale Play Off Serie A3 in quella appena conclusa.

Coach Tommaso Invernici commenta così la new entry:

Queste, invece, le parole del giocatore:

“Cantù è una bella possibilità, e quando mi è stata proposta non ci ho messo tanto a decidere. Come avversario, l’avevo già incontrata diverse volte in Serie A2 Credem Banca, ma ho seguito poco l’andamento dello scorso anno. Mi è dispiaciuto che una società storica dal punto di vista pallavolistico come la Campi Reali sia retrocessa. Credo però che potremo disputare un bel campionato l’anno prossimo. A livello di obiettivi, penso che dovremo inizialmente creare il gruppo lavorando molto, e avere un’alchimia e un’idea di gioco precisa da sviluppare. Poi che si vinca o si perda, vincere aiuta sempre, dovremo lavorare con serenità. Però in un campionato come questo, che è lungo e dove alla fine poi ci si gioca tutto ai Play Off, tutte le squadre diventano impronosticabili. L’importante è trovare l’alchimia del gruppo. Sarà una squadra completamente nuova, per cui ci vorrà del tempo e dovremo utilizzare quel tempo per amalgamarci bene”.