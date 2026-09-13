Campi Reali Cantù, Il primo allenamento congiunto va a Monza per 3-1

Nel primo allenamento congiunto la Campi Reali Cantù ha ben figurato in casa della Vero Volley Monza, formazione che milita in SuperLega, vincendo anche un set.

La partita

Coach Tommaso Invernici utilizza il modulo a tre schiacciatori con Gabriele Pertoldi, Luca Romano e Luca Chiapello, con Matteo Bonomi in cabina di regia, Capitan Federico Mazza e Riccardo Aretz al centro, e Nicolò Hoffer libero. Nel corso dell’allenamento congiunto darà poi spazio a tutti i giocatori a sua disposizione. A inizio primo set la Campi Reali prova ad allungare (4-6), ma la Vero Volley ribalta tutto (15-11, 19-13) e vince (25-16).

Il secondo e il terzo parziale

Nel secondo parziale Monza prova ad allungare (8-5), viene raggiunta a quota 9, poi scappa di nuovo (14-10); Cantù sorpassa (18-19), ma sono i padroni di casa a chiudere (25-23). Nel terzo set i canturini partono subito forte (1-6), allungano (4-12), i monzesi tornano sotto (12-15), ma gli ospiti si impongono nel finale (23-25).

L’ultimo parziale

Nel quarto e ultimo parziale la Vero Volley prende subito due lunghezze di vantaggio (6-8), che poi aumenteranno fino al 25-16 finale. Con Argenta precauzionalmente a riposo, il top scorer dei canturini è Gabriele Pertoldi (16 punti, dei quali 3 ace sui 5 di squadra), schierato come opposto per i primi tre set. Tre sono i muri messi a terra da Luca Romano sui 5 del team. Bene in ricezione (31% di perfetta, 65% di positiva), mentre a corrente alternata l’attacco (37% totale). “Questa è stato un allenamento congiunto per noi molto positivo – dice coach Tommaso Invernici –. Abbiamo avuto modo di verificare qualche situazione su cui avevamo lavorato in queste prime settimane, ovviamente contro un avversario di due categorie superiore. Non poteva essere un esordio semplice, ma i ragazzi hanno risposto veramente molto bene, e di questo sono contento perché è lo spirito giusto, e i riscontri giusti che mi aspettavo”.

(foto by Patrizia Tettamanti)