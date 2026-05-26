Campi Reali Cantù, il primo colpo è il palleggiatore Matteo Bonomi

La Campi Reali Cantù in versione stagione 2026/27 inizia a prendere forma. E il primo tassello non può che essere il palleggiatore. Dalla MA Acqua S. Bernardo Cuneo arriva il giovanissimo (classe 2006) Matteo Bonomi.

Le ultime due annate rispettivamente nella seconda (con la maglia della Gruppo Consoli Sferc Brescia) e prima categoria nazionale sono servite per imparare. Ora è giunto il momento di iniziare a mettere in pratica quanto finora appreso.

Coach Tommaso Invernici commenta così il nuovo arrivo:

“Matteo è un ragazzo pieno di energia e di voglia di fare bene. È un talento con tanta voglia di crescere e mettersi in gioco. Sono convinto che sia una figura ideale per Cantù ”.

Queste, invece, le parole del giocatore:

“Sono molto carico per la prossima stagione: non vedo l’ora di iniziare. Per me sarà un anno importante: sarà il mio primo campionato da titolare in Serie A, e ho una voglia matta di tornare a giocare in modo continuativo per poter crescere. Negli ultimi due anni ho avuto modo di imparare molto da due ‘mostri sacri’ come Simone Tiberti e Michele Baranowicz, ma mi manca molto il campo, e voglio tornare a vivere appieno tutte le emozioni che può dare il fatto di giocare ogni punto fino alla fine. Il PalaFrancescucci è un bellissimo palazzetto: sono già venuto a giocare da avversario con Brescia, e non vedo l’ora di conoscere la città. Il gruppo che il Presidente sta costruendo mi piace molto: sono convinto che potremo divertirci molto e toglierci parecchie soddisfazioni. So che Cantù è un ambiente dove si può lavorare bene, e senza troppe pressioni, quindi questo ci potrà aiutare. Sono sicuro che daremo tutto sul taraflex per poter portare a casa il migliore sicultato possibile”.