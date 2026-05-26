La Campi Reali Cantù in versione stagione 2026/27 inizia a prendere forma. E il primo tassello non può che essere il palleggiatore. Dalla MA Acqua S. Bernardo Cuneo arriva il giovanissimo (classe 2006) Matteo Bonomi.
Campi Reali Cantù, il primo colpo è il palleggiatore Matteo Bonomi
Le ultime due annate rispettivamente nella seconda (con la maglia della Gruppo Consoli Sferc Brescia) e prima categoria nazionale sono servite per imparare. Ora è giunto il momento di iniziare a mettere in pratica quanto finora appreso.
Coach Tommaso Invernici commenta così il nuovo arrivo:
“Matteo è un ragazzo pieno di energia e di voglia di fare bene. È un talento con tanta voglia di crescere e mettersi in gioco. Sono convinto che sia una figura ideale per Cantù”.
Le prime dichiarazioni di Bonomi
Queste, invece, le parole del giocatore:
“Sono molto carico per la prossima stagione: non vedo l’ora di iniziare. Per me sarà un anno importante: sarà il mio primo campionato da titolare in Serie A, e ho una voglia matta di tornare a giocare in modo continuativo per poter crescere. Negli ultimi due anni ho avuto modo di imparare molto da due ‘mostri sacri’ come Simone Tiberti e Michele Baranowicz, ma mi manca molto il campo, e voglio tornare a vivere appieno tutte le emozioni che può dare il fatto di giocare ogni punto fino alla fine. Il PalaFrancescucci è un bellissimo palazzetto: sono già venuto a giocare da avversario con Brescia, e non vedo l’ora di conoscere la città. Il gruppo che il Presidente sta costruendo mi piace molto: sono convinto che potremo divertirci molto e toglierci parecchie soddisfazioni. So che Cantù è un ambiente dove si può lavorare bene, e senza troppe pressioni, quindi questo ci potrà aiutare. Sono sicuro che daremo tutto sul taraflex per poter portare a casa il migliore sicultato possibile”.
Credit foto: Beatrice Bramardi – MA Acqua S. Bernardo Cuneo