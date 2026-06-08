Campi Reali Cantù: Massimo Redaelli nello staff di prima squadra, Fulvio Roncoroni alla guida del settore giovanile

Due ritorni importanti in casa Campi Reali Cantù in vista della stagione 2026/2027. Massimo “MaxRed” Redaelli torna nello staff della prima squadra, mentre Fulvio Roncoroni diventa il nuovo Direttore Tecnico del Settore Giovanile.

Campi Reali Cantù, doppio annuncio: Massimo Redaelli torna nello staff di prima squadra, Fulvio Roncoroni alla guida del settore giovanile

Per Redaelli si tratta di un rientro in un ambiente che conosce bene. L’allenatore di Carate Brianza, dopo quattro stagioni tra Serie A2 maschile, Serie A2 femminile e Vero Volley Monza, riprende posto sulla panchina canturina con il ruolo di secondo allenatore e scout.

Molteni: «Chi ha seminato bene, torna volentieri»

Il presidente Ambrogio Molteni ha salutato con soddisfazione il ritorno di Redaelli:

Il gradito ritorno di Max Redaelli in Libertas è l’ennesima prova che chi per tanti anni si è trovato bene con noi, raggiungendo traguardi insperati come la Finale Play Off Promozione nella stagione 2013/2014 contro Vero Volley Monza, quando si verificano le condizioni opportune, è ben lieto di ritornarci. Questo secondo me significa che chi per diversi anni ha ben seminato può sempre raccogliere in futuro dei buoni risultati. Sono veramente felice che Max abbia accettato di venire in Libertas con il doppio ruolo di secondo allenatore e scout, coprendo quindi le posizioni che erano di Fulvio Roncoroni, ora Direttore Tecnico e Responsabile del Settore Giovanile della Libertas, e di Laura Vigilante, nostra scout che approderà in SuperLega alla Vero Volley Monza”.

Redaelli: «Tornare al PalaFrancescucci sarà magico»

Lo stesso Redaelli ha espresso tutta la sua soddisfazione per il ritorno a Cantù:

“Sono molto contento di tornare a Cantù. Dopo aver chiuso la mia esperienza precedente, ho fatto il “giramondo”: Bergamo, Costa Volpino in Serie A2 Femminile, Brescia, e nella stagione appena conclusa Monza. Questo è un ambiente che conosco bene, anche se ci sono dei volti nuovi che conoscerò man mano. Ritornare al PalaFrancescucci, poi, sarà magico. Ho tanti ricordi in quel palazzetto, e sono sicuro che ne costruiremo di nuovi. Mi fa molto piacere essere il secondo di Tommaso Invernici: è stato uno dei giocatori che ho allenato a Monza, nella stagione 2008/2009, il nostro primo anno in Serie B1, e non ho mai perso i contatti con lui. Per quanto riguarda la squadra, conosco la maggior parte dei ragazzi, e sono soddisfatto di come è stata allestita. Sono convinto che potremo fare bene in questo campionato, e soprattutto divertirci”.

Roncoroni nuovo direttore tecnico

In parallelo, la società biancoblù ha annunciato anche la nomina di Fulvio Roncoroni a nuovo Direttore Tecnico del Settore Giovanile, raccolta l’eredità di Alessio Zingoni dopo quattro anni di lavoro fianco a fianco. L’obiettivo è dare continuità al percorso avviato e provare a portare, nel tempo, qualche giovane in pianta stabile in prima squadra.

Roncoroni ha spiegato così la sua scelta:

“Desidero ringraziare il Presidente Ambrogio Molteni e il Direttore Sportivo Maurizio Cairoli per la nomina a Direttore Tecnico, della quale sono molto onorato. Per me è stato facile accettare, per due ragioni in particolare: in primo luogo il settore giovanile è da sempre il mio “primo amore”; in secondo luogo, la possibilità di farlo qui a Cantù, continuando il percorso avviato quattro anni fa con il mio predecessore Alessio Zingoni, è stato uno stimolo che non potevo ignorare”.

Un progetto per il vivaio

Nel suo intervento, Roncoroni ha voluto ricordare anche una figura importante per la crescita del settore giovanile:

“Ci tengo anche a ricordare una persona che non c’è più ma che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del settore giovanile: Stefano “Tete” Pozzi. Anche per lui mi sento “in dovere” di portare avanti questo impegno”.

Sul futuro del vivaio, il nuovo direttore tecnico ha poi chiarito gli obiettivi:

“La priorità sarà quindi consolidare quanto costruito finora, con l’ambizione di fare di Cantù un punto di riferimento per la pallavolo giovanile maschile del territorio. Quest’anno siamo riusciti a far esordire un ragazzo in Serie A2 Credem Banca e, per il quarto anno consecutivo, siamo la società con il maggior numero di atleti convocati nella Rappresentativa Territoriale di Como”.

Investimenti e prospettive

Roncoroni ha infine tracciato la rotta per la prossima stagione:

“La prossima stagione presenteremo tutte le squadre giovanili dall’Under 13 fino all’Under 19; prenderemo parte anche ai campionati di Serie, probabilmente in Divisione, con formazioni composte interamente da giovani del vivaio”.

E ancora:

“Con la società abbiamo concordato diversi interventi e investimenti nel settore: a partire dalla conferma e dall’ampliamento dello staff tecnico, fino ad interventi in aree strutturali, tutti volti a garantire standard in costante miglioramento nell’offerta tecnica, formativa e sportiva per i nostri ragazzi. L’obiettivo è proseguire su questa strada, migliorando la nostra competitività a livello interterritoriale e regionale, senza mai perdere di vista la crescita del singolo atleta. Sono traguardi ambiziosi che richiedono tempo: se devo darmi un orizzonte, direi almeno tre o quattro anni di lavoro”.

Credit immagine di copertina Patrizia Tettamanti