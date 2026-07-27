Una scarica elettrica, un fulmine, una sferzata adrenalinica su Cantù e sulle nuove divise 2026/27 della Campi Reali. È con questa frase e questo concept che il nostro Designer Giovanni Indorato (da 9 stagioni in organico societario) presenta le nuove maglie Home e Away che accompagneranno la squadra del Presidente Ambrogio Molteni in questa prima ed inedita stagione in Serie A3 Credem Banca, dopo ben 13 anni consecutivi nella seconda categoria nazionale.

Campi Reali Cantù: presentate le nuove maglie per la stagione 2026/27

“Quest’anno ho voluto dare una linea energetica e vitale – dice Giovanni – un po’ distante dai canoni lineari e puliti, ma con un nuovo pattern accattivante, a metà tra il camouflage e la gradazione di colori su più layers, in una sinergia ormai consolidata con lo Sponsor Tecnico Panzeri Veste Lo Sport”.

I colori e l’identità

Si lavora unicamente sui tre colori ai quali Cantù è legata da sempre, come il blu (ritornato prepotentemente la scorsa stagione), il bianco ed il verde istituzionale. Blu dominante con tracce bianco-verdi per le partite di casa sul taraflex amico del PalaFrancescucci, bianco-grigio con tracce verdi e blu invece in trasferta. Lega il tutto, nel vero e proprio concept di stile richiamato anche nel “Kit Manifesto” di presentazione, lo skyline della città di Cantù, in cui questa nuovissima squadra affronterà il campionato.

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Divise e novità

“Nessuna divisa speciale per i Liberi, che utilizzeranno le Alternate rispetto alla squadra – continua Indorato –, ma ci sarà una sorpresa cromatica sulle pre-gara, abbandonando l’istituzionalità delle maglie classiche e lasciando una visione più streetwear ed elegante, legata a questi ultimi anni trascorsi, e a due divise che hanno visto belle cavalcate della nostra squadra”.

Sponsor e presentazione

Le maglie, oggi presentate con il solo Main Sponsor Campi Reali e il Gold BCC Cantù, verranno ampliate e completate a ridosso del Campionato con tutti i partner commerciali e sponsor che affiancheranno la società durante l’anno.

Motori accesi, quindi. Lampi di luce ed energia pura su una formazione nuova, fatta di importanti conferme, nuove leve e tanti ritorni all’ombra del Campanile di San Paolo.