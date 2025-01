Campi Reali Cantù sconfitta in trasferta

Una Campi Reali Cantù a corrente alternata cade 3-1 a Palmi contro i padroni di casa della OmiFer nonostante i ben 13 muri messi a segno (6 di Bragatto). Dopo un primo set combattuto ma appannaggio dei locali, i canturini si prendono la scena nel secondo set. I calabresi prendono un grosso vantaggio a metà del terzo parziale che conservano fino alla fine. Provano a fare lo stesso anche nel quarto, ma Cantù è brava a recuperare 7 punti agli avversari per poi cedere ai vantaggi.

La formazione

Coach Alessandro Mattiroli schiera Luca Martinelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Galliani e Nicola Tiozzo schiacciatori, Nicola Candeli e Marco Bragatto centrali, e Luca Butti libero. Coach Jorge Cannestracci risponde con Matteo Paris in cabina di regia, Lorenzo Sala opposto, Francesco Corrado e Felipe Benavidez in banda, Graziano Maccarone e Carmelo Gitto al centro, e Francesco Donati libero.

Primo set

A inizio primo set la Campi Reali approfitta di qualche errore di troppo della OmiFer per lanciarsi avanti (2-6), ma il turno al servizio di Sala, condito da due ace, mette il punteggio in parità a quota 7. Tiozzo risponde con la stessa moneta e riporta avanti i suoi (9-11). Novello piazza la palla del +3 (13-16), ma un suo errore in attacco riporta sotto Palmi (15-16). Sbaglia anche Sala, e coach Cannestracci vuole parlarci su (15-18). Corrado picchia dai nove metri, il punteggio torna in pari a 20, e coach Mattiroli ferma tutto. Al rientro in campo Cantù continua a essere fallosa, e il coach canturino chiama il suo secondo time-out in poco tempo (23-21). Si torna a giocare, Gitto mura Tiozzo e chiude il parziale (25-23).

Il secondo set

A inizio secondo set Galliani porta subito avanti i suoi (2-4), poi Tiozzo mette a terra la palla del +4, e coach Cannestracci ferma il gioco (7-11). La OmiFer prova a rientrare con Corrado (11-13), ma la Campi Reali spinge sull'acceleratore, e coach Cannestracci chiama il suo secondo time-out (13-19). Al rientro in campo Cantù non perde il ritmo, allunga (14-22), e chiude con Novello alla prima occasione (15-25).

Il terzo set

A inizio terzo set la OmiFer prova a scappare più volte (3-1, 6-4), ma viene sempre ripresa dalla Campi Reali. Palmi prova ad allungare con Gitto e Sala, e Coach Mattiroli ferma il gioco (13-10). I calabresi non perdono il ritmo e scappano, aiutati anche da qualche errore di troppo degli avversari (18-12). E' lo strappo decisivo: Cantù torna sotto (19-16, time-out di coach Cannestracci), ma i padroni di casa scattano nuovamente avanti e chiudono con Benavidez (25-19).

Il quarto set

A inizio quarto set la OmiFer parte subito forte, e un attacco lungo di Bragatto convince coach Mattiroli a fermare il gioco (5-1). La Campi Reali reagisce e torna sotto (7-6), ma Benavidez suona la carica e lancia i suoi (14-7). Martinelli mura due volte Corrado, Cantù si riavvicina, e coach Cannestracci vuole parlarci su (14-11). Bragatto imperversa al centro della rete, e i canturini tornano sotto (16-15). La new entry Cormio mette a terra la palla della parità a quota 19, e il muro di Bragatto su Lecat porta il pallino del gioco dalla parte degli ospiti (21-22). Bragatto conquista il primo set point per i suoi, ma la battuta in rete di Tiozzo manda il parziale ai vantaggi. Sala ribalta di nuovo tutto, Benavidez conquista la prima palla match per i suoi, ma coach Mattiroli ferma tutto (29-28). Chiude lo stesso schiacciatore alla prima occasione (30-28).

Le parole del coach

Queste le parole di Coach Alessandro Mattiroli a fine partita: “Loro sono stati molto bravi ad aggredirci al servizio mettendo così in difficoltà la nostra ricezione. E questo ha influito tutto il nostro gioco: abbiamo fatto fatica nel cambio palla, e dopo è stata dura. Loro sono entrati in fiducia, supportati dal loro pubblico. Peccato per l'ultimo set: siamo arrivati veramente vicino a una grandissima rimonta, da sotto 14-7 siamo arrivati ad avere dei set ball. I ragazzi che sono entrati dalla panchina hanno fatto un lavoro strepitoso, ed è positivo sapere di poter contare su di loro”.