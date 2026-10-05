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Campi Reali Cantù, termina 2-2 l’allenamento congiunto con Brescia

Dopo il 2-0 di Brescia, la Campi Reali trova il pari aggiudicandosi terzo e quarto set

Campi Reali Cantù, termina 2-2 l’allenamento congiunto con Brescia

Cantù ·

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Finisce con un “calcistico” 2-2 uno dei più classici allenamenti congiunti di preparazione alla stagione, quello tra Consoli Sferc Brescia e la Campi Reali Cantù.

Allenamento congiunto Brescia-Cantù

Coach Tommaso Invernici recupera Andrea Argenta, e lo schiera in diagonale a Matteo Bonomi, con Gabriele Pertoldi e Luca Chiapello in banda, Capitan Federico Mazza e Riccardo Aretz al centro, e Nicolò Hoffer libero. Nel corso dell’allenamento congiunto darà poi spazio a tutti i giocatori a sua disposizione.

A inizio primo set la Campi Reali passa in vantaggio (2-4), che amplia fino a raggiungere il +5 (8-13), per poi subire la rimonta e il sorpasso da parte della Consoli Sferc (28-26). Nel secondo parziale Brescia parte subito forte (5-2), allunga (22-15) e si porta sul 2-0 (25-17). Nel terzo set è Cantù a portarsi avanti (3-7), piazzare un parziale di 0-7 sul turno al servizio di Chiapello (10-20), e riaprire i giochi (18-25). Il quarto parziale è un’altalena di sorpassi e controsorpassi (0-3, 9-6, 14 pari, 20-17, 23 pari) ma sono i canturini ad imporsi ai vantaggi (26-28).

Chiapello top scorer

Top scorer anche di questo allenamento congiunto è Luca Chiapello con 18 punti (con 2 muri e uno dei due soli ace di squadra – l’altro è di Federico Mazza). Bene a muro con 10 piazzati (4 di Simone Rigirozzo), in calo la ricezione (49% positiva, 20% perfetta), stabile l’attacco, al 44% di squadra.

“È stata una partita veramente molto interessante per quello che ci riguarda – dice Coach Tommaso Invernici –. Ho visto quello su cui stiamo lavorando, e lo spirito giusto anche nei momenti di difficoltà per riuscire a risollevarsi e a raddrizzare la partita. Qualche sbavatura nel secondo set, ma poi nel complesso abbiamo gestito meglio. Abbiamo visto anche una buona pallavolo, soprattutto in fase di ricostruzione”.

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