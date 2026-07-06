Campi Reali Cantù, ufficiale l’arrivo del centrale Simone Rigirozzo

La stagione 2025/26 è stata da ricordare per il centrale romano Simone Rigirozzo: vittoria della DelMonte® Coppa Italia Serie A3, della DelMonte® Supercoppa Serie A3, e Promozione in Serie A2 con la Domotek Reggio Calabria.

Ma il suo sguardo è già rivolto al prossimo campionato, nel quale indosserà la maglia della Campi Reali Cantù.

Coach Tommaso Invernici commenta così la new entry:

“Simone è un ragazzo estremamente determinato, e con un bagaglio di esperienza già ricco di trofei. Il suo è un profilo che abbiamo attenzionato appena si è presentata l’opportunità. Sono contento di averlo con noi”.

Queste, invece, le parole del giocatore:

“La scorsa stagione con la Domotek Reggio Calabria è stata pazzesca: il ‘triplete’ è un grande obiettivo che abbiamo raggiunto, ed è stata un’emozione bellissima. Ma sono già concentrato sulla prossima a Cantù: una nuova avventura che sicuramente mi arricchirà sia dal punto di vista tecnico che da quello di atleta. Mi è piaciuto molto il progetto, che prevedeva la costruzione di una squadra giovane, e di conseguenza l’ho subito accettato. A livello personale, mi piacerebbe raggiungere il prima possibile i 100 punti in Serie A (ora è a quota 89, con 55 attacchi, 2 ace e 32 muri – ndr). Ma la cosa più importante è dare sempre il massimo, e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Che per me è vincere quanto più possibile, poi vediamo cosa arriverà in futuro”.