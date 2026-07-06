Volley A3

Campi Reali Cantù, ufficiale l’arrivo del centrale Simone Rigirozzo

L'atleta romano arriva in Brianza dopo aver centrato il "triplete" con la Domotek Reggio Calabria

Campi Reali Cantù, ufficiale l’arrivo del centrale Simone Rigirozzo

Cantù · 06/07/2026 alle 12:08

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La stagione 2025/26 è stata da ricordare per il centrale romano Simone Rigirozzo: vittoria della DelMonte® Coppa Italia Serie A3, della DelMonte® Supercoppa Serie A3, e Promozione in Serie A2 con la Domotek Reggio Calabria.

Campi Reali Cantù, ufficiale l’arrivo del centrale Simone Rigirozzo

Ma il suo sguardo è già rivolto al prossimo campionato, nel quale indosserà la maglia della Campi Reali Cantù.

Coach Tommaso Invernici commenta così la new entry:

“Simone è un ragazzo estremamente determinato, e con un bagaglio di esperienza già ricco di trofei. Il suo è un profilo che abbiamo attenzionato appena si è presentata l’opportunità. Sono contento di averlo con noi”.

Queste, invece, le parole del giocatore:

“La scorsa stagione con la Domotek Reggio Calabria è stata pazzesca: il ‘triplete’ è un grande obiettivo che abbiamo raggiunto, ed è stata un’emozione bellissima. Ma sono già concentrato sulla prossima a Cantù: una nuova avventura che sicuramente mi arricchirà sia dal punto di vista tecnico che da quello di atleta. Mi è piaciuto molto il progetto, che prevedeva la costruzione di una squadra giovane, e di conseguenza l’ho subito accettato. A livello personale, mi piacerebbe raggiungere il prima possibile i 100 punti in Serie A (ora è a quota 89, con 55 attacchi, 2 ace e 32 muri – ndr). Ma la cosa più importante è dare sempre il massimo, e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Che per me è vincere quanto più possibile, poi vediamo cosa arriverà in futuro”.

La scheda

SIMONE RIGIROZZO

NATO A: Roma

IL: 11/06/2006

ALTEZZA: 205cm

RUOLO: centrale

CARRIERA:

2022-2025: Fenice Roma (Giov./D/B)

2025-2026: Domotek Reggio Calabria (A3)

2026-…: Campi Reali Cantù (A3)

Palmares

DelMonte® Coppa Italia Serie A3 (2026)

DelMonte® Supercoppa Serie A3 (2026)

Promozione dalla Serie A3 alla Serie A2 Credem Banca (2026)

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