Campi Reali Cantù: ufficiale l’arrivo dello schiacciatore Luca Romano

Opposto in Nazionale, e schiacciatore (ma all’occorrenza anche centrale, con ben 11 punti all’attivo nel tie-break perso contro EnergyTime Campobasso) nella squadra di Club.

Luca Romano si presenta così ai nastri di partenza della stagione 2026/2027, nella quale indosserà per la prima volta la maglia della Campi Reali Cantù. Per il classe 2007 si tratta del primo anno nel volley dei “grandi” avendo finora diviso il suo impegno anche con le categorie giovanili.

Coach Tommaso Invernici commenta così la new entry:

Queste, invece, le parole del giocatore:

“Sono molto contento di approdare a Cantù. Conosco la società perché ci siamo ‘incrociati’ con le giovanili svariate volte. Sapevo che molti degli amici con cui ho giocato, ad esempio nel Trofeo delle Regioni, facevano già parte della squadra, quindi ero a conoscenza di come potesse essere questo gruppo. Sono molto fiducioso riguardo a quello che potrebbe uscire nell’anno prossimo. Sicuramente è difficile comunque giocare in Serie A3 dopo essere uscito dalla Serie A2, però secondo me con la squadra che è uscita potremmo puntare in alto. A livello personale è una stagione chiave, e la prendo come punto di svolta: è per me la prima esperienza facendo soltanto la Serie A perché sono appena uscito dal percorso con le giovanili”.