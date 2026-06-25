Opposto in Nazionale, e schiacciatore (ma all’occorrenza anche centrale, con ben 11 punti all’attivo nel tie-break perso contro EnergyTime Campobasso) nella squadra di Club.
Campi Reali Cantù: ufficiale l’arrivo dello schiacciatore Luca Romano
Luca Romano si presenta così ai nastri di partenza della stagione 2026/2027, nella quale indosserà per la prima volta la maglia della Campi Reali Cantù. Per il classe 2007 si tratta del primo anno nel volley dei “grandi” avendo finora diviso il suo impegno anche con le categorie giovanili.
La presentazione del coach
Coach Tommaso Invernici commenta così la new entry:
“Luca è un ragazzo dalle grandi potenzialità, che abbiamo scelto per la sua voglia di rifarsi da una stagione negativa, e per la volontà espressa nell’impegnarsi a fondo nel lavoro in palestra.”.
Le parole di Luca Romano
Queste, invece, le parole del giocatore:
“Sono molto contento di approdare a Cantù. Conosco la società perché ci siamo ‘incrociati’ con le giovanili svariate volte. Sapevo che molti degli amici con cui ho giocato, ad esempio nel Trofeo delle Regioni, facevano già parte della squadra, quindi ero a conoscenza di come potesse essere questo gruppo. Sono molto fiducioso riguardo a quello che potrebbe uscire nell’anno prossimo. Sicuramente è difficile comunque giocare in Serie A3 dopo essere uscito dalla Serie A2, però secondo me con la squadra che è uscita potremmo puntare in alto. A livello personale è una stagione chiave, e la prendo come punto di svolta: è per me la prima esperienza facendo soltanto la Serie A perché sono appena uscito dal percorso con le giovanili”.
La scheda
LUCA ROMANO
NATO A: Cernusco sul Naviglio (MI)
IL: 08/01/2007
ALTEZZA: 202cm
RUOLO: schiacciatore
CARRIERA:
2021-2025: Diavoli Rosa Brugherio (Giov./B/A3)
2025-2026: Gaia Energy Napoli (A3)
2026-…: Campi Reali Cantù (A3)
Palmares
Miglior Opposto in Lombardia (2022)
Terzo posto Trofeo delle Regioni (2022)
Primo posto Trofeo delle Regioni (2023)
Scudetto Under 17 (2023)
Terzo posto Under 17 (2024)
Secondo posto Under 19 (2024)
5 posto Mondiali Under 19 (2025, Uzbekistan)
Medaglia di Bronzo Under 19 (2026)
Photo credit: Lega Pallavolo Serie A