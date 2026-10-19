Campi Reali, esordio amaro in Serie A3: Mantova vince 3-1

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La prima partita della Campi Reali Cantù in Serie A3 Credem Banca porta anche la prima sconfitta in questa categoria. La Gabbiano FarmaMed Mantova vince 3-1 dimostrando di essere implacabile a muro.

Il match

Coach Tommaso Invernici schiera Matteo Bonomi al palleggio, Andrea Argenta opposto, Gabriele Pertoldi e Luca Chiapello schiacciatori, Riccardo Aretz e Federico Mazza centrali, e Nicolò Hoffer libero. Coach Andrea Radici risponde con Matteo Lusetti in cabina di regia, Alberto Baldazzi opposto, Leonardo Baciocco e Marco Fedrici in banda, Francesco Simoni e Francesco Andriola al centro, e Francesco Donati libero. A inizio primo set la Campi Reali prova a scappare via più volte (8-10, 9-12, 11-14) con un Pertoldi sugli scudi, ma viene sempre ripresa dagli avversari. La Gabbiano FarmaMed ribalta tutto, e Coach Invernici vuole parlarci su (19-18). Questo scuote Cantù: Aretz suona la carica impattando a quota 20, i compagni non sono da meno, e Mazza mette a terra la palla che chiude il parziale (22-25).

Il secondo set

A inizio secondo set è la Gabbiano FarmaMed a partire a razzo, con Coach Invernici che ferma tutto (7-4). La Campi Reali prova a rientrare (10-9), ma Lusetti riporta avanti Mantova, ed è un suo ace a convincere Coach Invernici a chiamare il suo secondo time-out (13-9). Cantù prova ad accorciare le distanze (16-14), ma Mantova allunga ancora, ed è una battuta fuori di Argenta a chiudere (25-19).

L’epilogo della partita

Il terzo set vede la Campi Reali provare a scappare in più occasioni (7-9, 11-13), e venire sempre ripresa. Andriola mura Argenta, la Gabbiano FarmaMed va avanti, e Coach Invernici vuole parlarci su (18-16). Il centrale mantovano non si ferma, e Coach Invernici chiama il suo secondo time-out in breve tempo (20-16). I giochi sembrano fatti, ma Cantù impatta a quota 23. Il rush finale, però, è tutto di marca mantovana: Lusetti e Fedrici mettono la parola fine al parziale (25-23). A inizio quarto set la Gabbiano FarmaMed prova ad allungare in più occasioni, ma la Campi Reali resta ad un’incollatura. Sul turno al servizio di Baciocco, Mantova riesce a portarsi a +4, e Coach Invernici vuole parlarci su (15-11). I padroni di casa alzano il muro, vanno a +5, e il Coach canturino chiama il suo secondo time-out in breve tempo (18-13). Cantù non reagisce (break casalingo di 7-0), e un ace di Fedrici chiude parziale e partita (25-15).

Le parole del coach

Queste le parole di Coach Tommaso Invernici a fine partita: “Purtroppo, nonostante la partenza in cui siamo riusciti ad esprimere ciò che avevamo preparato, nel secondo e nel terzo set gli errori in battuta si sono accumulati senza senso. È il rischio di avere una squadra giovane, che non riesce a leggere ancora correttamente qual è il momento di forzare e quale invece è il momento di tenere. Stiamo imparando, ed è un peccato perché, soprattutto nel terzo set, se non avessimo portato ‘il bagaglio’ degli errori fatti inizialmente probabilmente avremmo avuto più possibilità. Comunque è una prestazione che almeno per 3 set è stata di una buona intensità contro una formazione di un’ottima caratura”.