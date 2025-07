Campi Reali, il roster è completo per la nuova stagione

Volley A2M

Squadra pronta per la stagione 2025-2026.

Chiuso ufficialmente il mercato per quanto riguarda la stagione 2025/2026 della Serie A2 Credem Banca Campi Reali.

Campi Reali pronta alla Serie A2

E ai nastri di partenza della seconda serie nazionale ci sarà per la quattordicesima volta, la tredicesima consecutiva, anche la Campi Reali Cantù. La squadra è stata molto rinnovata rispetto al campionato 2024/2025 a partire dalla panchina, dove coach Alessio Zingoni è stato promosso a primo allenatore, e sarà affiancato dalla new entry Fulvio Roncoroni.

Sono cinque le conferme in casa canturina, una per reparto: il libero e capitano Luca Butti, lo schiacciatore Andrea Bacco, il centrale Nicola Candeli, il palleggiatore Luca Martinelli e l'opposto Francesco Quagliozzi. Il secondo regista è Federico Bonacchi, protagonista della Promozione in Serie A2 Credem Banca della Rinascita Lagonegro, mentre il “bomber” titolare sarà Gaetano Penna. Tre new entry nel reparto bande: il Nazionale Bulgaro Nikolay Ivanov, Matteo Meschiari e Gabriele Pertoldi. Due volti nuovi anche al centro: si tratta di Gabriele Maletto e di Gioele Adeola Taiwo. Completa il roster Tommaso Bianchi, che torna in maglia Libertas, dopo aver iniziato nel settore giovanile della compagine canturina e aver militato in un'altra società nelle ultime due annate.

Le parole del coach

“Abbiamo chiuso la parte di mercato in un tempo relativamente breve - dice coach Alessio Zingoni - Per le nostre possibilità dobbiamo essere sicuramente soddisfatti della costruzione del roster. Si tratta di una squadra molto giovane, e con molti interpreti al loro esordio in Serie A2 Credem Banca. La gioventù e la voglia di emergere sono caratteristiche sulle quali la nostra società investe, ed è una bella cosa sia a livello umano che a livello sportivo. Ci permette di impostare l'annata con dei target di lavoro di volume abbastanza alti, e di cercare di raggiungere l'obiettivo in un campionato che è complesso e compresso allo stesso tempo. Sarà difficilissimo poter portare a termine l'obiettivo per i roster delle squadre che andremo ad affrontare. Quindi sarà importante cercare di lavorare subito sui sistemi di gioco in modo tale da poter trovare le nostre sicurezze, che dovranno essere estremamente solide durante le varie fasi sia della gara che del campionato, dove magari soffriremo un po' a livello di risultati. In ogni caso la possibilità di raggiungere la salvezza ce l'abbiamo, e dobbiamo inseguirla perché è l'obiettivo che ci ha prefissato la società”.