Campi Reali: le date e le avversarie degli allenamenti congiunti

Le prime settimane di preparazione alla stagione 2026/27 della Campi Reali Cantù sono in pieno svolgimento.

L’attività

Le varie giornate hanno visto la compagine canturina lavorare sulla sabbia presso Arena Beach di Cadorago e con la palla presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, mentre le consuete sedute pesi si sono svolte presso la palestra The Ground di Cantù. Con i primi giorni di lavoro, è ufficiale anche il calendario degli allenamenti congiunti dei ragazzi di coach Tommaso Invernici.

Il calendario degli allenamenti

Si inizia sabato 12 settembre presso l’Opiquad Arena contro i padroni di casa della Vero Volley Monza (SuperLega). Si prosegue ospitando l’Allianz Arbit Brugherio (Serie A3) giovedì 17 settembre; i canturini “ricambieranno” la visita l’8 ottobre. Il 26 settembre il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate ospiterà la Negrini CTE Acqui Terme (Serie A3). Settembre si chiude con la doppia sfida contro la neo-promossa in Serie A2 Conad Reggio Emilia (prima in casa il 23, poi in terra emiliana il 30). Ottobre, invece, si apre con il “classico” derby contro la Consoli Sferc Brescia il 3 (Serie A2).