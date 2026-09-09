Campi Reali, Mazza è il capitano, Hoffer il vice

La Campi Reali Cantù ha scelto il suo capitano e il relativo vice capitano per la sua prima partecipazione al Campionato di Serie A3 Credem Banca.

La “pecetta” sarà sotto al numero 8 scelto dal centrale Federico Mazza, classe 1996, alla settima stagione in maglia canturina. Il suo vice sarà il libero Nicolò Hoffer, esordiente all’ombra del campanile di San Paolo, ma non nella categoria, che ha disputato nella scorsa annata con Belluno Volley. I due giocatori ereditano i gradi da due vere e proprie leggende della società del presidente Ambrogio Molteni come Dario Monguzzi e Luca Butti, che hanno disputato rispettivamente 19 e 17 campionati tra Serie B e Serie A2 Credem Banca con questa compagine.

“E’ sembrato naturale che, all’interno di un nuovo gruppo in formazione, la responsabilità dei gradi ricadesse su chi vanta già una lunga esperienza a Cantù – ha detto coach Tommaso Invernici – Federico (Mazza, ndr) ha le qualità per essere un riferimento, e spiccate capacità di aggregazione. Nicolò (Hoffer, ndr) è più giovane, ma vanta già esperienza in categoria superiore, ed esprime grinta e dedizione in ogni cosa che fa.

“Sono molto contento – ha esordito Federico Mazza – Questa nomina mi fa molto onore, soprattutto “ereditare” la fascia da Dario Monguzzi e Luca Butti, ma ho avuto in passato anche Umberto Gerosa, quindi ho avuto dei buoni esempi di Capitani. Mi dà molta responsabilità sia nei confronti dei ragazzi, che verso la società, ma anche nei confronti anche del pubblico, dei tifosi che ci seguono. La aspettavo da tanto, ma l’ho anche cercata. I miei anni passati nella Libertas mi hanno dato modo di poter prendere questa “fascia”. Spero di fare un ottimo lavoro, sia con i compagni che con la società, e spero che questa nomina da Capitano non sia solo per quest’anno, ma sia l’inizio di un progetto futuro che duri molti anni, un po’ come è stato per i miei predecessori”.

“Sono molto contento di essere stato scelto per questo ruolo, spero di rivelarmi un buon vice capitano, e spero di poter aiutare i ragazzi durante l’anno in tutto quello che concerne la mia posizione – ha chiosato Nicolò Hoffer – Nomina a parte, sarò uno dei più anziani quest’anno, quindi spero a fine stagione di essere riuscito a lasciare qualcosa ai più giovani che possa aiutarli per il proseguo delle loro carriere”.