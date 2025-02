Campi Reali, non riesce la rimonta al tiebreak contro Macerata

La Campi Reali arriva sull'orlo del baratro, risorge, ma non completa la rimonta. Questo è quanto è successo al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate.

Campi Reali-Macerata

CAMPI REALI CANTU’ 2 - BANCA MACERATA FISIOMED MC 3 (27-29, 15-25, 25-21, 25-23, 12-15)

Campi Reali Cantù: Martinelli 1, Novello 24, Bacco 4, Tiozzo 21, Candeli 6, Bragatto 9, Butti (L1), Cottarelli, Galliani 11, Cormio 1, Marzorati,. NE: Quagliozzi, Caletti (L2). All: Mattiroli, 2° All: Zingoni (battute vincenti 2, battute sbagliate 26, muri 5).

BNanca Macerata Fisiomed Mc: Marsili 1, Klapwijk 26, Ottaviani 15, Valchinov 17, Fall 11, Sanfilippo 3, Gabbanelli (L1), Pozzebon, Dimitrov, Ichino, Berger 5. N.E.: Ferri, Cavasin, Palombarini (L2). All: Castellano, 2° All: Domizioli (battute vincenti 7, battute sbagliate 20, muri 9).

Arbitri: Maurina Sessolo (Treviso) e Mariano Gasparro (Salerno)

Addetto al videocheck: Valerio Rusconi

I canturini risorgono, ma non ottengono la rimonta

La Campi Reali arriva sull'orlo del baratro, risorge, ma non completa la rimonta. Primi due set appannaggio della Banca Macerata Fisiomed con un Klapwijk sugli scudi (26 punti per lui); l'ingresso di Galliani scuote Cantù che riesce a mandare il match al quinto set. Il combattuto tie-break viene risolto solo nel finale dagli ospiti, che portano a casa due dei tre punti in palio.

Coach Alessandro Mattiroli schiera Luca Martinelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Bacco e Nicola Tiozzo schiacciatori, Nicola Candeli e Marco Bragatto centrali, e Luca Butti libero. Coach Maurizio Castellano risponde con Sebastiano Marsili in cabina di regia, Niels Klapwijk opposto, Giuseppe Ottaviani e Samuil Valchinov in banda, Bara Fall e Gabriele Sanfilippo al centro, e Simone Gabbanelli libero.

Set

A inizio primo set un ace di Sanfilippo lancia i suoi (0-3), ma un attacco fuori di Klapwijk riporta sotto la Campi Reali (4-5). Sempre dai nove metri Fall riporta la distanza tra le squadre dove era (4-7), e si prosegue lottando palla su palla. Bacco mette a terra una palla vagante e Cantù è di nuovo a -1 (14-15). I padroni di casa restano agganciati nel punteggio fino all'ace di Tiozzo che segna la parità a quota 21. Si prosegue punto a punto, e due battute errate, prima di Novello e poi di Valchinov, mandano il parziale ai vantaggi, che viene chiuso dal muro di Fall su Bacco (27-29).

L'inizio di secondo set è molto combattuto, con le squadre in parità e continui ribaltamenti di fronte (2-0, 5-6, 7-6). Poi si accende Klapwijk, Valchinov mura Tiozzo, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (9-12). Al rientro in campo la Banca Macerata Fisiomed tiene il piede ben schiacciato sull'acceleratore e allunga (13-18). Marsili va in battuta, e sul suo turno c'è il parziale di 0-5 (totale 1-8) che sarà definitivo (14-23). Chiude un ace di Ottaviani alla prima occasione (15-25).

A inizio terzo set la Banca Macerata Fisiomed vola subito via sotto i colpi di Ottaviani e Valchinov (1-4, 6-9). Klapwijk sbaglia in attacco, Novello va al servizio e piazza un ace, e la Campi Reali sorpassa (12-11). Tiozzo conquista il doppio vantaggio interno (14-12), Ottaviani attacca fuori (16-13), ma qualche errore di troppo nella metà campo canturina riporta sotto i maceratesi (16-15). Il videocheck conferma che Valchinov ha fatto invasione da seconda linea e la distanza tra le squadre ritorna dove era (18-15), ma due errori dei padroni di casa convincono Coach Mattiroli a fermare il gioco (20-19). Al rientro in campo Candeli è infermabile, e Novello chiude il parziale (25-21).

A inizio quarto set si scatena Galliani, e la Campi Reali prova a scappare (5-2, 8-4). Ottaviani piazza un ace (9-7), ma Novello mura Valchinov e rimette la distanza tra le squadre dove era (13-9). Tiozzo mette a terra due attacchi di fila, e Coach Castellano ferma il gioco (17-12). Il punto in battuta di Klapwijk sembra riaprire i giochi (19-16), ma Galliani ricaccia indietro gli avversari (22-17). Tiozzo conquista il primo set point per i suoi (24-20), ma la Banca Macerata Fisiomed si riavvicina, e Coach Mattiroli ferma tutto (24-22). Al rientro in campo Klapwijk porta i suoi a -1 (24-23), ma Bragatto manda il match al tie-break (25-23).

L'inizio del quinto set è in equilibrio fino all'invasione di Novello che manda le squadre al cambio campo con la Banca Macerata Fisiomed avanti (6-8). E' lo stesso opposto canturino a mettere il punteggio in parità a quota 8, ma i maceratesi allungano ancora con Ottaviani, e Coach Mattiroli ferma tutto (11-13). Al rientro in campo Valchinov continua a martellare dai nove metri fino a conquistare il primo match point per i suoi (11-14), ma il videocheck conferma l'invasione e Coach Castellano chiama il suo secondo time-out (12-14). Si torna a giocare, e Ottaviani chiude tutto (12-15).

Il commento di coach Mattiroli sulla sua Campi Reali

Queste le parole di Coach Alessandro Mattiroli a fine partita: “E' un peccato non aver completato la rimonta. Abbiamo giocato sicuramente un set, il secondo, molto brutto. Poi c'è stata la reazione dei ragazzi e la rimonta. Purtroppo al tie-break abbiamo sbagliato 2-3 servizi di fila, e in quel momento è stata dura per noi. Se avessimo fatto un break, le cose magari sarebbero cambiate, ma è andata così. Sicuramente noi ce l'abbiamo messa tutta”.