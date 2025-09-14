Campi Reali: prima uscita stagionale e prima vittoria

Prima uscita stagionale per la Campi Reali Cantù. Nell’allenamento congiunto concluso ieri, sabato 13 settembre, al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate con i Diavoli Rosa Brugherio, i ragazzi di coach Alessio Zingoni si sono imposti per 3-1 al termine di quattro parziali tirati.

La partita

Coach Alessio Zingoni inizia con quello che dovrebbe essere il sestetto titolare: Luca Martinelli in cabina di regia, Gaetano Penna opposto, Nikolay Ivanov e Andrea Bacco schiacciatori, Gabriele Maletto e Nicola Candeli centrali, e Luca Butti libero. A partire dal terzo set spazio a tutti i giocatori della rosa per testare le loro condizioni.

I set

Primo set giocato punto a punto, ed è l’ace di Penna a risultare decisivo per la vittoria (25-23). E’ ancora l’opposto canturino dai nove metri a piazzare il break che porta la Campi Reali a conquistare il secondo parziale (25-20). Rimescolate le carte, qualche errore di troppo nella metà campo di Cantù consegna il terzo set ai Diavoli Rosa (18-25). I padroni di casa alzano il muro nella parte centrale, e portano a casa anche il quarto parziale (25-17).

Il bilancio

Buona la prestazione in battuta per la Campi Reali, con 11 ace piazzati (4 di Pertoldi) a fronte di 23 errori. Bene anche in ricezione, con il 29% di perfetta e soli 4 punti diretti subiti dalla battuta avversaria. Non benissimo in attacco, con il 43% a terra, 11 errori diretti e 11 muri subiti, ai quali hanno fatto da contraltare i 9 messi a terra dai canturini (3 di Taiwo). “Sono abbastanza soddisfatto per quanto riguarda la parte dei sistemi di gioco – dice coach Alessio Zingoni – Chiaramente le tecniche applicate ai sistemi devono migliorare in tutti i reparti. Abbiamo giocato contro ragazzi molto validi anche se giovani, sono contento che abbiamo vinto tre set. Ci dobbiamo abituare alla pressione al servizio che oggi sono riusciti a metterci perché la avremo anche durante il campionato. Questo è il primo passo per lavorare: è migliorare un po’ in tutte le tecniche, e continuare ad allenarci consapevoli del fatto che eravamo belli carichi dalle sedute pesi, che in questo momento hanno le priorità”.