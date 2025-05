Campi Reali, rescissione contrattuale con coach Mattiroli

E' stato risolto consensualmente il contratto che legava coach Mattiroli anche per la stagione 2025/2026 alla Campi Reali Cantù.

La Campi Reali non conterà più su coach Mattiroli

La società Libertas Brianza comunica che in questi giorni è stato risolto consensualmente il contratto che legava l'allenatore Alessandro Mattiroli anche per la stagione 2025/2026. "La società ringrazia Alessandro per la dedizione e la professionalità dimostrata nella stagione appena conclusa, e gli augura le migliori soddisfazioni per il suo futuro”, così si legge nel comunicato.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

La carriera

La scheda di Alessandro Mattirole, allenatore classe 1984:

2003-2023: Pol. Intercomunale (allenatore Giov.)

2008-2024: Yaka Volley Malnate (allenatore Giov./D/C/B)

2006-2007: Pallavolo Olgiate (allenatore Giov.)

2008-2012: Cassa Rurale Cantù (B/A2 – preparatore atletico)

2012-2016: Nazionale Italiana Juniores e Pre-Juniores e Club Italia (preparatore atletico)

2012-2014: Dragons Lugano (preparatore atletico – Serie A Svizzera)

2014-2015: Powervolley Milano (preparatore atletico – Superlega)

2015-2023: UYBA Busto Arsizio (preparatore atletico – A femm.)

2016-2021: Nazionale Seniores Femminile (preparatore atletico)

2024-2025: Pool Libertas Cantù (head coach – A2)

Palmares:

Scudetto Under 13 (2012/2013)

2 scudetti svizzeri (2012/2013 e 2013/2014)

Oro Mondiale Under 17 (22017)

Argento Mondiale (2018)

Bronzo Europei (2019)

Oro Europei (2021)