Campi Reali: tre atleti convocati per gli allenamenti della Selezione Regionale

Sarà un lunedì particolare, il prossimo, per tre giovani atleti del settore giovanile della Campi Reali Cantù.

I convocati dalla Campi Reali

Matteo Ballabio, Lorenzo Benetti e Riccardo Conti sono stati convocati per l'allenamento in vista della formazione della Selezione Regionale Maschile, che rappresenterà la Lombardia al Trofeo delle Regioni 2025, e del Regional Day del 2 dicembre 2024. L'allenamento si disputerà, appunto, lunedì 18 novembre a partire dalle 16, nella palestra dell'istituto Sant'Elia di Cantù, e sarà guidato dal selezionatore Daniele Morato, attuale Coach della Delta Group Porto Viro di Serie A2 Credem Banca.

Le parole di Zingoni

“Siamo molto contenti - dice il Direttore Tecnico del Settore Giovanile Alessio Zingoni - che la Selezione Regionale torni ad allenarsi da noi dopo l'anno scorso, e sempre al Sant'Elia. Questa volta, però, tre nostri atleti sono stati convocati, due del 2010 e uno del 2011. Questa sarà un'esperienza che farà bene sia a loro che a tutto il nostro settore giovanile: conferma che stiamo lavorando nella buona direzione, e che i risultati piano piano si vedono. Chiaramente il settore giovanile è una missione lunga, ci vorrà ancora tanto tempo per arrivare a determinati livelli, ancora più alti, ma ogni scalino è positivo e non poniamo limiti. Ci saranno ragazzi estremamente più avanti dei nostri, e questo gioverà loro come esperienza sia formativa che pallavolistica particolare, che chiaramente non riescono a fare tutti i giorni”.