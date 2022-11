Campionati europei Wukf di karate: The Skorpions vincente

Campionati europei Wukf di karate con The Skorpions di Olgiate Comasco in grande evidenza.

Campionati europei, medaglie e piazzamenti importanti

Dal 3 al 6 novembre, per la prima volta in Italia, a Firenze, la competizione continentale. Gare di kata e kumite, molto partecipate: tra i 50 e i 60 atleti per categoria. The Skorpions presenti e protagonisti. Giulia Righetto, 28 anni, oro nel kata adattato inclusive, Angelica Cimetti, 16 anni, bronzo nel kata di stile e nel kata open. Samuela Ferla, 21 anni, ha gareggiato per kata di stile e open e kumite, arrivando alle semifinali di kata shotokan e all style e nel kumite individuale.

Una società sportiva fiore all'occhiello della città

La forza della società sportiva di Olgiate Comasco, da anni impegnata e attivissima sulla ribalta nazionale e internazionale, facendo incetta di medaglie ed esperienze emozionanti, è il valore dell'aggregazione e la competenza sportiva, a partire dal punto fermo attorno che caratterizza The Skorpions: Sergio Cimetti, coach della Nazionale oltre che del team olgiatese.