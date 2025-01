Campionati giovanili: Cermenate U12 e U13 in vittoria

Le compagini Under 12 e Under 13 hanno conquistato i campi in trasferta: ecco i risultati giovanili del week-end.

Campionati giovanili

Under 12

Match fuori casa per l’Under 12 targata Associazione Castelnuovo Cermenate contro le pari età della Polisportivasenna. Primo set tutto della formazione ospite che parte forte (0-4, 1-10, 2-16) amministra il vantaggio (12-19, 13-22) e chiude 14-25 il parziale. Nel secondo set le due formazioni giocano punto a punto fino all’8, poi sono nuovamente le virtussine ad allungare (8-13, 9-18). Senna si rifà sotto (16-19, 18-20), ma il finale è delle cermenatesi che vincono il parziale 22-25. Il terzo set è la copia del primo con le ospiti che partono avanti (1-9, 4-14), gestiscono il gioco (7-20, 9-23) andando a chiudere 13-25 il parziale e l’incontro 3-0.

POLISPORTIVASENNA 0 - ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 3 (14-25, 22-25, 13-25)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Nebbia, Seveso, Simeone G., Mascheroni, Rogantini, Rusconi, Mastronicola, Zecca, Bolzonaro, Caccamo., Simeone V. Allenatore: Tosetti Sofia.

Under 13

Partita lontana dalle mura amiche anche per l’Under 13 targata Associazione Castelnuovo Cermenate in casa di Pallavolo Turate. Avvio di primo set equilibrato fino al 7-7. Le ospiti conquistano un buon break (7-11, 10-15), ma la formazione di casa impatta sul 15-15. Nuovamente parità fino alla fine (18-18, 23-23) dove, ai vantaggi, sono le virtussine a chiudere 27-29. Parte avanti Cermenate nel secondo set (3-6, 6-10, 10-13). Turate rimonta e rimette tutto in discussione sul 13-13. Poi le due formazioni giocano punto a punto fino al 17-17. Cermenate conquista un break (17-19, 19-22), ma Turate ribalta (24-23). Si va nuovamente ai vantaggi dove sono nuovamente le virtussine a chiudere 25-27. Il terzo set è tutto della formazione ospite che parte avanti (2-5, 3-11), allunga (6-17, 7-21) e chiude 8-25 il parziale, aggiudicandosi il match 3-0.

PALLAVOLO TURATE 0 - ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 3 (27-29, 25-27, 8-25)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Meroni, La Russa, Bicaku, Gioia, D’Angelo, Sala, Mastronicola, Bolzonaro, Cimatti. Allenatore: Ruiu Camilla.

Prossimi appuntamenti con i campionati giovanili:

U14f Figino Cermenate

venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 19.00 fuori casa contro Polisportivasenna

U16f Gusto Tondo Cermenate

sabato 1 febbraio 2025 alle ore 16.00 fuori casa contro Volley Longone

U14f Figino Cermenate

sabato 1 febbraio 2025 alle ore 19.00 in casa (Figino Serenza) contro Cabiate

U13f Ass. Castelnuovo

domenica 2 febbraio 2025 alle ore 15.30 in casa contro Polisportiva Sant’Agata

U18f Gusto Tondo Cermenate

domenica 2 febbraio 2025 alle ore 18.15 fuori casa contro Volley CDG Erba