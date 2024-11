Campionati giovanili, ecco i risultati del weekend

Tra sfide casalinghe e trasferte, i risultati dei campionati giovanili della Virtus Volley Cermenate.

Campionati giovanili della Virtus

Under14

Sfida casalinga per l’Under 14 che, nella quinta giornata di campionato, batte Olimpia Volley 3-0 trovando la prima vittoria in campionato. Partono subito avanti le padrone di casa nel primo set (6-4, 9-5, 14-8). Le ospiti non riescono a ricucire (19-13, 22-15), lasciando a Figino-Cermenate il parziale 25-17. Anche il secondo set è tutto della formazione di casa che parte forte (5-0, 12-5), amministra il vantaggio (14-10, 19-12) e chiude 25-17 il parziale. Anche il terzo set è tutto di Figino-Cermenate che, dopo un avvio abbastanza equilibrato (5-3, 10-8, 13-12), allunga (17-13) aggiudicandosi il parziale (25-14) e l’incontro 3-0.

FIGINO CERMENATE 3 - OLIMPIA VOLLEY 0 (25-17, 25-17, 25-14)

FIGINO CERMENATE: Beggio, Cimatti, Zoia, Arcidiacono, Insero, Peverelli, Mornato, Iavarone, Bernasconi, Mauri, Hyka, Sabanovic, Perini (L1), Mastrascusa (L2). Allenatore: Bargna Valentina. Vice Allenatore: Tabacco Sebastiano.

Under12

Match casalingo per l’Under 12 targata Associazione Castelnuovo Cermenate che, nella seconda uscita stagionale, esce sconfitta 3-0 per mano di Montesolaro. Primo set tutto della formazione ospite che parte avanti, amministra il vantaggio e chiude 10-25 il parziale. Anche nel secondo set è Montesolaro a mantenere sempre la testa aggiudicandosi 14-25 il parziale. Non cambia canovaccio nel terzo set con le virtussine che non riescono a riaprire l’incontro lasciando alle ospiti il parziale (12-25) e l’incontro 3-0. ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 0 - GS MONTESOLARO 3 (10-25, 14-25, 12-25) ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Nebbia, Seveso, Rusconi, Mastronicola, Zecca, Bolsonaro, Mascheroni, Simeone, Rogantini. Allenatore: Tosetti Sofia.

Under13

Terza uscita stagione l’Under 13 Associazione Castelnuovo Cermenate che, lontano dalle mura amiche, sfida la Nuova Team di Appiano Gentile. Parte bene Cermenate nel primo set (2-6, 4-9) che si mantiene avanti fino al 16-20. Le padrone di casa rientrano (2-20) e allungano (23-21) andando a chiudere il parziale 25-21. Nel secondo set, dopo un aggio equilibrato (2-4, 4-6), è Nuova Team ad allungare: 11-8, 16-9, 21-10, fino al definitivo 25-11. Nel terzo set subito avanti la formazione di casa (4-0, 9-5). Le virtussine ricuciono (12-11, 16-14), ma nel finale è nuovamente Appiano ad allungare (22-15) vincendo il parziale 25-18, e l’incontro 3-0. NUOVA TEAM 3 - ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 0: (25-21, 25-11, 25-18) ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Meroni, La Russa, Bicaku, Gioia, Mascheroni, D’Angelo, Ballirò, Sala, Fonti. Allenatore: Tosetti Sofia.

Under16

Sfida casalinga per la Under 16 Gusto Tondo Cermenate sfida che, tra le mura amiche, cade 3-1 per mano di Montesolaro. Partono avanti le ospiti nel primo set (0-3, 2-5). Le virtussine ribaltano il punteggio (6-6, 9-6), ma le ospiti rispondono subito impattando sul 10-10 ed allungando (12-18, 15-20). Cermenate non rientra lasciando alle avversarie il parziale 21-25. Parte forte Montesolaro nel secondo set (0-7, 1-10, 3-12). Quando tutto sembra scritto (14-23), le virtussine trovano un buon filotto di punti che riporta la formazione di casa in partita (24-24) e, ai vantaggio, di trovare il break decisivo per la conquista del parziale (26-24). Nuovo buon avvio di Montesolaro nel terzo set (1-4, 5-10). Cermenate rientra (12-12), ma è un fuoco di paglia: 12-16, 15-18, 15-23, 20-24, fino al definitivo 20-25. Più equilibrato il quarto set con le due formazioni che giocano punto a punto fino al 7-7. Break di Cermenate (10-7) e risposta delle ospiti (11-13). Le virtussine rimettono tutto in parità sul 17-17, portandosi avanti (21-18, 23-19). Ma nel finale rientra Montesolaro che aggancia Cermenate (24-24) e, ai vantaggio, chiude 26-28 il parziale e l’incontro 1-3. GUSTO TONDO CERMENATE 1 - GS MONTESOLARO 3: (21-25, 26-24, 20-25, 26-28) GUSTO TONDO CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Tonnarelli, Brumana, Passero, Alecci, Mastrascusa, Malinverno, Sprovaro, Bernasconi, Gioia, Bernini, Pellizzoni (L1), Somaschini (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Favilla Sarah.

Under18

Sfida casalinga per la Gusto Tondo Cermenate Under 18 contro Union Volley Mariano. Nel primo set le virtussine fanno subito la voce grossa mantenendo sempre la testa del match, andando a chiudere il parziale 25-15. Anche nel secondo set Cermenate mantiene salta la testa: 15-15, 17-10, 21-11 fino al definitivo 25-12. Non cambia il canovaccio nel terzo set con le virtussine che partono nuovamente avanti (4-2, 7-5), allungano (13-5, 17-8, 21-11) e chiudono 25-14 il parziale e l’incontro 3-0.

GUSTO TONDO CERMENATE 3 - UNION VOLLEY MARIANO 0: (25-15, 25-12, 25-14)

GUSTO TONDO CERMENATE: Ruiu, Annoni, Premoli, Piubeni, Tonnarelli, Carraro, Colombani, Mussida, Rusconi, Gioia, Ferrario, Geminian, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.